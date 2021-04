Baldoví avisa al PSOE de que "el mejor cordón sanitario" es "no entrar al capote" de Vox para no "hacerle el juego"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, considera que se le está haciendo "demasiado caso" a Vox en la campaña electoral madrileña y, en este contexto, ha replicado al candidato socialista, Ángel Gabilondo, que "el mejor cordón sanitario" es "no entrar al capote" de los de Santiago Abascal y Rocío Monasterio porque si sólo se habla de ellos se les está "haciendo el juego".

Así lo ha señalado Baldoví en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha subrayado que hay que "condenar" las "amenazas" recibidas en las últimas semanas por varios ministros, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, pero no centrar toda la campaña en ellas.

"No podemos estar hablando todo el día de Vox. Venimos antifascistas de casa", ha dicho, recordando que su propio partido sufrió una bomba en su sede en 2007, constantemente hacen pintadas en sus locales y él mismo, cuando era alcalde, tenía que mirar debajo del coche por recomendación policial. "Me asustó no tanto por mí, sino por mis hijas", ha recordado.

Según Baldoví, Vox "tiene todo el derecho a existir y a presentar sus propuestas" pero el resto de partidos tiene "todo el deber de no entrar al trapo de sus provocaciones o capotes" y de centrarse en hacer propuestas sobre "las cosas importantes".

LA ERRÁTICA CAMPAÑA DEL PSOE

Eso sí, él mismo ha preguntado a la candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, si piensa "hacer vicepresidenta" a Monasterio, "que se niega a condenar las amenazas y que, si pudiera, ilegalizaría al menos a 26 millones de personas".

Respecto a la posibilidad de sus socios de Más Madrid puedan quedan por delante del PSOE de Gabilondo, Baldoví ha comentado que "no hay ningún secreto" y que "quien trabaja tiene resultados". Y es que, desde su punto de vista, lo que van hacer los madrileños es premiar la tarea de oposición al PP que ha hecho Mónica García y que, a su juicio, contrasta con las "campañas erráticas" que han hecho los socialistas, "desconcertando" al electorado.