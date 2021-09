Baleares acuerda reabrir el ocio nocturno y pide al TSJIB autorización para exigir el certificado COVID

PALMA, 27 (EUROPA PRESS)

El Consell de Govern ha acordado este lunes reabrir el ocio nocturno en Baleares el próximo 8 de octubre, con un aforo máximo del 75 por ciento, con los clientes sentados en mesa para beber y la obligatoriedad de llevar mascarilla en la pista de baile. El horario máximo de cierre será a las 05.00 horas.

No obstante, el Ejecutivo autonómico condiciona estas medidas de reapertura a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), al que ha pedido autorización para solicitar el certificado COVID para entrar en las discotecas y salas de ocio nocturno.

Si el TSJIB no diera su autorización para el uso del pasaporte COVID, el día 4 de octubre se estudiarían de nuevo las condiciones de reapertura del sector. "Se considera todavía una actividad de riesgo", ha recordado el portavoz del Govern, Iago Negueruela, sobre el ocio nocturno.

La reapertura de este sector es una de las decisiones acordadas este lunes por la Mesa de Diálogo Social, que ha aprobado el nuevo marco de medidas frente a la COVID-19. Negueruela ha asegurado que, con esta flexibilización de medidas, la comunidad "vuelve prácticamente a la normalidad" tras un año y medio de pandemia.

En cuanto a los pubs, se mantienen las medidas actuales y se amplía el horario de cierre a las 04.00 horas sin perjuicio de que las ordenanzas municipales sean más restrictivas.

Por otro lado, se podrán realizar conciertos en los exteriores de los espacios habilitados a tal efecto hasta un máximo de 1.000 personas de pie.

BARES Y RESTAURANTES

En cuanto al sector de la restauración, los locales están obligados a tener medidores de CO2 y se debe usar mascarilla en interiores mientras no se bebe o come y cuando no se puede mantener la distancia de seguridad de un metro y medio entre personas.

Por otro lado, se deja de establecer un número máximo de personas por mesa y el aforo en los interiores pasa del 50 por ciento al 75 por ciento. El horario máximo de cierre estará regido por la licencia que disponga el local y por las ordenanzas municipales.

Asimismo, en las bodas, bautizos, comuniones y velatorios se eliminan las restricciones hasta ahora vigentes y también todas restricciones específicas en playas y parques.

DEPORTE Y GIMNASIOS

Respecto a la actividad deportiva, en los entrenamientos, la presencia de público será de un máximo de 500 personas en instalaciones cubiertas y 1.000 en instalaciones descubiertas.

En el caso de las competiciones deportivas de ámbito autonómico, estatal o internacional, las condiciones de aforo quedan sujetas a lo que acuerde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En los gimnasios, la práctica de actividades estáticas en sala, entre las cuales se incluyen las actividades dirigidas y de las salas de musculación, se aumenta al 100 por cien de la capacidad máxima. En todo caso, es obligatorio el uso de mascarilla, tanto para el personal monitor como para quien lleve a cabo la actividad deportiva.

Asimismo, en los vestuarios deportivos, la ocupación pasa del 50 por ciento al 100 por cien, con el uso continuado de mascarilla excepto en las duchas.

ACONTECIMIENTOS CULTURALES

En los grandes acontecimientos culturales se permitirá que los participantes estén de pie, siempre y cuando no sean más de 1.000 personas. No se podrá beber ni consumir alimentos. Se podrá completar el aforo hasta las 2.500 personas si el resto (1.500) permanecen sentadas.

Por su parte, los acontecimientos en espacios interiores se tendrán que hacer con todos los espectadores sentados y el límite de aforo se mantiene en 500 personas.

Para superar los aforos se tiene que solicitar permiso a la Dirección General de Cultura, que podrá autorizar hasta un máximo de 1.000 personas en interior y 5.000 en exterior (con 1.000 personas de pie y otras 4.000 sentadas).