Baleares pide llevar siempre una mascarilla en el bolsillo y no olvidar el resto de las medidas sanitarias

PALMA, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, ha pedido este lunes a la población no olvidar las medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, puesto que el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores "no es decir 'se acabó'".

En una rueda de prensa, Arranz ha considerado "una buena noticia" que las mascarillas dejen de ser obligatorias al aire libre a partir de este próximo sábado y ha señalado que en las Islas hay una situación epidemiológica "correcta" para poder afrontar este cambio "de forma segura".

No obstante, ha reclamado a la ciudadanía no salir sin mascarilla de casa y llevar siempre una en el bolsillo, ya que a pesar de que en exteriores no sea obligatoria, "siempre se va a algún sitio donde es necesaria".

El pasado viernes, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, anunció que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los espacios al aire libre a partir del sábado 26 de junio. El Ejecutivo convocará este próximo jueves un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la medida.

((Habrá ampliación))