Barbón avisa de "confinamientos perimetrales" en Asturias "si no se doblega la curva en una semana"

OVIEDO, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha vuelto a reiterar la necesidad de anticiparse en la toma de decisiones para tratar de doblegar la curva de incidencia del coronavirus y ha advertido de que "si no se consigue en una semana habrá que tomar la siguiente decisión, que serán confinamientos perimetrales".

Así lo manifiesta en una entrevista que este domingo publica el diario El País, en la que el jefe del Ejecutivo asturiano analiza la situación de la pandemia en la región y las medidas adoptadas para lograr que el Principado sea una de las regiones que mejores cifras presenta.

"Tenemos que anticiparnos y ponernos siempre en el peor de los escenarios a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, instalamos un hospital de campaña que no llegamos a utilizar. Siempre hemos intentado ir un poco por delante de los acontecimientos. Por eso hemos aplicado la alerta naranja en varios concejos. Si no doblegamos la curva en una semana habrá que tomar la siguiente decisión, que serán confinamientos perimetrales", dice Barbón.

El presidente asturiano, durante la entrevista también quiere dejar claro que "en Asturias se antepone la salud a la economía porque además tenemos la teoría de que la mejor garantía para reanimar la economía es la salud".

"Lo vimos este verano, cuando Asturias se convirtió en uno de los destinos turísticos más apetecibles por los buenos datos de la incidencia de la covid", reflexiona Barbón.

Adrián Barbón, que asegura en una de sus respuestas que con los datos de Madrid, él "ya habría solicitado el estado de alarma", se refiere también a las declaraciones de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en las que dijo que "Madrid es España dentro de España".

"Bueno, no entiendo muy bien qué quiso decir, a ver si resulta que los demás somos España fuera de España. Ya sería todo estrambótico. España no es solo Madrid. Madrid es fundamental, es la capital, pero quien crea que España se reduce a Madrid se equivoca. Siempre me ha parecido mal las particularidades que algunos reclaman para sus comunidades, como por ejemplo el independentismo catalán. Madrid es España, pero España no acaba en Madrid igual que la política no empieza y acaba en Madrid, como algunos se creen", responde Barbón.

Así, como ya dijo en anteriores ocasiones, el presidente del Principado ha reiterado que "algunos se equivocan si creen que la política empieza y acaba en Madrid" y asegura que "la política es mucho más amplia y España es un proyecto común pero al mismo tiempo muy plural y diverso en el que no quiere pintar más, pero menos tampoco".

"Alzaré la voz tantas veces sea necesario para defender lo que creo mejor para Asturias. Me da igual que siente mal, siente bien o siente regular", dice Adrián Barbón.