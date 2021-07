Barbón defiende el estado de alarma suspendido al entender que fue útil por permitir "salvar vidas"

OVIEDO, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este domingo el primer estado de alarma de la pandemia, anulado por el Tribunal Constitucional, alegando que fue útil porque permitió "salvar vidas".

En una entrevista a La Nueva España recogida por Europa Press, el dirigente autonómico ha defendido que lo que se produjo no fue una suspensión de derechos como recoge la decisión judicial, sino una limitación. "Tenemos que acatar la sentencia, pero la utilidad de la figura fue inmensa", ha dicho, al tiempo que ha juzgado "paradójico" que lo impugnase "el mismo partido que lo reclamaba en marzo de 2020", en alusión a Vox.

Por otro lado, en relación al debate de la financiación autonómica, el presidente ha explicado que Asturias está alineada con Castilla y León, Galicia, y Cantabria. "Somos regiones en una situación similar, por envejecimiento y dispersión, e incorporar al presidente Revilla es bueno en cualquier debate", ha indicado.

Barbón aboga por "revisar el modelo" con un debate entre territorios y no ideológico en el que el criterio poblacional no sea el único que rija los mecanismos de financiación. "Fijaremos nuestra posición común y no queremos atacar a nadie, sino la igualdad, para que vivas donde vivas la calidad de los servicios públicos sea la misma y eso no se consigue si la financiación se decide únicamente por población", ha remarcado. A su juicio, la fórmula que se adopte "ha de ser global para todos, con mejoras para todas las comunidades".

"NO ESTÁ SOBRE LA MESA NINGUNA MODIFICACIÓN" DEL GOBIERNO, ASEGURA

Sobre la posibilidad de reformar el Gobierno en Asturias, ha asegurado que "no está sobre la mesa ninguna modificación", y ha recordado que ya se hizo una remodelación en junio del año pasado.

No obstante, Barbón ha subrayado que los gobiernos "siempre están sometidos a evaluación permanente". En caso de que se hiciese alguna modificación, ha dicho, no sería porque alguien "no haga bien su trabajo", sino porque "hay que adaptar el Gobierno al momento temporal".