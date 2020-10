Barbón mantiene los retos de Asturias para una legislatura rota por la covid

Oviedo, 27 oct (EFE).- El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado este martes que mantiene los retos que se planteó para Asturias al inicio de una legislatura "rota" por la pandemia, a la que la región dio una buena respuesta en su primera ola y que requiere ahora de unidad y altura de miras para hacer "política útil" y estar a salvo "de la viciada atmósfera estatal".

Barbón se ha expresado así a lo largo de los 67 minutos que ha empleado en el discurso de su primer debate sobre el estado de la región ante un hemiciclo semivacío con la presencia de solo 23 de los 45 diputados y de algunos miembros del Gobierno mientras que el resto tuvieron que seguirlo por medios telemáticos como medida de autoprotección ante el coronavirus.

Tras pedir un minuto de silencio por las más de 400 víctimas de la pandemia en Asturias, "la situación más dramática desde la Guerra Civil", ha subrayado que, pese a los "pésimos" datos de la segunda ola de contagios, la región acumula razones para la esperanza como reflejan los indicadores económicos que constatan un menor perjuicio que en otras comunidades.

En una Asturias que desde esta noche prohibirá las comunicaciones con el exterior, ha reclamado el apoyo del parlamento para las restricciones impuestas en la región y que permitan evitar otro confinamiento domiciliario y la búsqueda de acuerdos "transversales" aunque dado prioridad a Podemos e IU para aprobar un presupuesto que incluirá una "ampliación de ayudas" para los sectores y colectivos más afectados.

Además, se ha referido a los fondos extraordinarios movilizados por la UE para reivindicar que Asturias tiene que estar a la cabeza en el uso de los destinados a la transición ecológica, puesto que también es la comunidad más afectada por medidas como el cierre de la minería del carbón o de las centrales térmicas.

En la parte de su discurso relativa a la cultura, Barbón ha recurrido al asturiano y a la fala (gallego-asturiano) para avanzar que buscará un consenso transversal" sobre el modelo de oficialidad del bable, una opción incluida por primera vez en las autonómicas de 2019 al programa electoral del PSOE, para "más adelante" incorporarlo al Estatuto de Autonomía.

A su juicio, y tras pedir que el asturiano no se use para dividir ni para generar una crispación "que no tiene razón de ser", existe la oportunidad de afrontar una reforma estatutaria que necesita el apoyo de 27 diputados en la Junta General -las tres formaciones favorables a la oficialidad (PSOE, Podemos e IU) suman 26- y su ratificación por mayoría absoluta en el Congreso.