Bárcenas ataca al antiguo PP por no reconocer la financiación irregular

Madrid, 9 mar (EFE).- El extesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado que los papeles que reflejan la caja b del partido "son ciertos del principio hasta el final", y ha señalado que hay exresponsables del PP que son "cobardes" por no "dar la cara" y reconocer "que nos hemos equivocado, que nos hemos financiado irregularmente y que sabíamos lo que estábamos haciendo".

Bárcenas, en su segundo día de declaración en el juicio por la caja b del PP, ha hecho esta invitación velada a exdirigentes del partido como Mariano Rajoy o la ex secretaria general María Dolores de Cospedal, animándoles a ello diciendo que ya no tendría "reproche penal".

Ha hecho además un clara distinción entre el PP actual y el PP antiguo, al que ha responsabilizado de todo lo ocurrido y "del secuestro" de su familia a manos de un falso cura.

A preguntas de su abogado, Gustavo Galán, ha defendido la veracidad de sus famosos papeles y ha manifestado su incomprensión porque se esté juzgando un apunte que afecta a su predecesor, el fallecido Álvaro Lapuerta (la compra de acciones de Libertad Digital), y que las cantidades recibidas por Rajoy "no sean ciertas".

No ha entendido, ha añadido, que se vea un delito de apropiación indebida en Lapuerta, pero nada en lo de Rajoy.

También ha hecho una clara distinción entre el antiguo y el PP actual, al que ha desvinculado de cualquier relación con los hechos que se están juzgando en la Audiencia Nacional.

A preguntas de su abogado, Gustavo Galán, Bárcenas ha negado que lo que está declarando sea fruto de una animadversión al PP, lo que éste ha negado, y si bien ha admitido su enemistad con la ex secretaria general María Dolores Cospedal, ha asegurado que también es clara la que siente ella hacía él como queda patente en una conversación que ésta mantiene con el excomisario José Villarejo.

"La prueba más palpable" de que no quiere "perjudicar a nadie", ha explicado, es su reacción a la noticia que afectaba a dos personas del PP y que se decía que habían estado negociando con él, Enrique López, consejero madrileño de Justicia, y Jesús Santos, abogado del PP.

Ha asegurado que López "no negoció nada" y que solo le presentó a un gran amigo suyo a Santos, en un encuentro que ha calificado de "una exposición de posturas y explicaciones". "En esta ocasión no he mentido", ha zanjado refiriéndose a las explicaciones que dio de esta reunión el abogado del PP.