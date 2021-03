Bárcenas desconoce si partió de la cúpula del PP pagar en b la reforma de su sede

Madrid, 8 mar (EFE).- El extesorero del PP Luis Bárcenas ha admitido que desconoce de quién partió la iniciativa de pagar con dinero de la caja b del PP parte de la reforma de su sede en la calle Génova y ha explicado que él solo asistió a una reunión en la que su predecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, propuso al arquitecto hacer esos pagos de forma "extracontable".

"Yo no lo consulto con mis superiores porque mi superior era Álvaro Lapuerta y no sé si él se lo consultó" al entonces ex secretario general del partido Ángel Acebes, ha expuesto Bárcenas a preguntas del fiscal Antonio Romeral, a cuyo interrogatorio está respondiendo en esta tercera jornada del juicio.

De Acebes ha dicho que tuvieron con él una reunión para comunicarle que, tras la convocatoria de un concurso de ideas "por invitación", habían seleccionado al estudio arquitectónico Unifica, porque era la empresa que más les gustaba para acometer las obras, tanto económicamente como "por diseño".

Acebes "conoció la presentación y que se iba a hacer la obra, pero, si Lapuerta le dijo que iba a pagarse con fondos de la caja b, lo desconozco", ha manifestado.

Sobre la reunión con el arquitecto que hizo la obra, ha matizado que, al contrario de lo que pensaba al principio, en esa reunión no se encontraba otro de los acusados en esta causa, el exgerente del PP Cristóbal Páez, por tanto solo estuvieron presentes el ya fallecido Lapuerta, el arquitecto Gonzalo Urquijo, que también se sienta en el banquillo, y él.

En ese encuentro, celebrado tras aceptarse el presupuesto, le hicieron a Urquijo, propietario de Unifica, el "planteamiento de aceptar una cantidad de forma extracontable", y él responde que debe consultarlo con sus socia Belén García, que, al igual que el arquitecto, se enfrenta a una petición del fiscal de 3 años de cárcel.

Finalmente, según su versión, Urquijo contestó que si no se trataba de una cantidad "muy importante" y era "un porcentaje razonable", que "haciendo un esfuerzo" lo cobraría así.

Cuando el 23 de noviembre de 2006 recibió la primera cantidad, 184.000 euros, según aparece reflejado sus papeles, les dijo "expresamente" a él y a Lapuerta que era la primera vez que le pagaban "un sueldo entero, por anticipado y en efectivo".

Bárcenas ha desvinculado a Paéz, exgerente del PP, de cualquier responsabilidad en los pagos en b de la reforma y ha dicho que él únicamente estaba pendiente del control de la obra y de firmar las certificaciones, pero en los temas de carácter económico "no intervino nunca".

Respecto al conocimiento que pudiera tener la socia de Urquijo sobre la forma de pago, ha asegurado que nunca habló con ella y que la única referencia es la que el arquitecto dijo respecto a que le iba a consultar la propuesta que le hicieron Lapuerta y él.

No obstante, ha considerado que "tenía que imaginarse que, si había un presupuesto inicial y después las certificaciones de obra, era por cantidades más bajas, "con algo se estaría compensando".