Bassa, sobre cambios en el Gobierno: Lo importante es que haya mesa de diálogo

Barcelona, 14 jul (EFE).- La exconsellera de Asuntos Sociales Dolors Bassa, indultada a finales del pasado mes de junio, ha afirmado, sobre los cambios en el Gobierno, que le da "igual la persona que haya delante", ya que lo relevante es que haya "una mesa de diálogo".

"Quien haya en el Gobierno, a mí personalmente me da igual. Lo que me importa es qué decide y qué propuestas hace para la sociedad catalana, que todavía no ha hecho ninguna", ha afirmado en declaraciones a la prensa desde la consellería de Asuntos Sociales, donde la ha recibido la consellera Violant Cervera.

Bassa, que fue indultada a finales de junio tras pasar tres años en la cárcel por su participación en el Govern que impulsó el referéndum ilegal del 1-O, ha resaltado la importancia de la mesa de diálogo para que la confrontación "no sea como hasta ahora de manera unilateral, del estado hacia Cataluña".

Por su parte, Cervera ha subrayado que "la represión no ha acabado", ya que hay "más de 3.000 represaliados" y "la espada de Damocles del Tribunal de Cuentas".

"Continuaremos trabajando para que se acabe la represión, conseguir la amnistía, la libertad del país y que se pueda votar como se hizo en el 1-O", ha señalado la actual titular de la consellería.