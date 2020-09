Batet exige contención tras una bronca sesión por las acusaciones sobre la casa real

Madrid, 30 sep (EFE).- La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha exigido este miércoles "contención" y "educación" a todos los diputados tras una bronca sesión en el pleno de la Cámara, en especial por las acusaciones y manifestaciones sobre la casa real que se han intercambiado ministros del Gobierno y la oposición.

Batet ha intervenido después de que el líder del PP, Pablo Casado, tomara la palabra para pedir que cesaran en el hemiciclo las declaraciones sobre la casa real. "No se puede agredir así a las instituciones", ha dicho.

El presidente de los populares ha apelado a los artículos 103 y 104 del reglamento de la Cámara para solicitar la retirada del diario de sesiones de unas palabras del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha insinuado que la casa real está fuera del marco constitucional.

Según la argumentación del líder del PP, el diputado republicano la ha acusado de ser "autoritaria".

La presidenta del Congreso ha recordado que aboga por el uso de la libertad de expresión conforme a la Constitución y que durante la sesión "no se han vertido insultos".

"Muchas veces en esta Cámara hay que escuchar palabras que se rechazan, que no se comparten o que pueden ofender, pero mi papel como presidenta es respetar la libertad de expresión", ha añadido.

Sin embargo, ha reprochado el tono de la sesión, plagado de interrupciones y de numerosas apelaciones de Batet a que hubiera silencio.

Ha exigido "contención", "educación" y "respeto" a los diputados porque en el pleno de este miércoles no ha habido. "Esta sesión no ha sido ejemplo", ha puntualizado.

"Les pido por favor por el bien de la convivencia, de la imagen de esta Cámara y por el bien de la ejemplaridad que debemos a nuestra sociedad, a todos los ciudadanos, respeto, contención y saber escuchar; les pido educación en definitiva", han sido sus palabras.

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha pedido la palabra acto seguido para exigir a Batet que pusiera fin a las manifestaciones contra casa real. La presidenta del Congreso no le ha permitido intervenir para no crear un debate que no era pertinente.

"Está quedando mal defendiendo a Rufián" es lo único que ha podido pronunciar Arrimadas.

La exigencia de Casado y la respuesta de Batet han tenido lugar al término de las preguntas, primera parte de la sesión de control al Gobierno, antes de las interpelaciones.

Una de las interpelaciones con el Gobierno, en concreto con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, será precisamente sobre la defensa de la Constitución y de sus instituciones. La ha registrado el PP.

Durante el tramo de las preguntas de los grupos de la oposición al Ejecutivo la crispación ha sido nota común por el tono de ministros y diputados cuando han hablado sobre la casa real.