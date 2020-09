Batet (JxCat) avisa de que las elecciones no son una "solución" a la inhabilitación de Torra

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha avisado este miércoles al independentismo de que pactar una fecha electoral "no puede ser una solución" ante la posible inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

En su intervención en el Debate de Política General en el Parlament, ha defendido que los partidos independentistas son aliados, que no se puede prescindir de nadie y que deben entenderse "sin reproches y con respeto".

"La unidad nos compromete y nos obliga a todos. Sin unidad no hay libertad. Y la unidad del independentismo no se puede construir pactando una fecha electoral", ha sostenido Batet, que también ha argumentado que los ciudadanos no piden que se convoquen elecciones ahora y sí que se encuentren soluciones ante las consecuencias de la crisis sanitaria.

Además de reclamar a la oposición que no den por hecha la inhabilitación de Torra, ha llamado al Estado a tener "dos dedos de frente" para no apartarlo de la presidencia de la Generalitat, y más aún en plena pandemia.

"Desde el Estado, con el Gobierno que algunos llaman el más progresista de la historia, ¿cómo explicarán a Europa que quieren inhabilitar a un presidente por una pancarta que pone la palabra libertad?", ha preguntado, dirigiéndose sobre todo a los diputados del PSC y de los comuns, socios en el Ejecutivo central.

Así, ha acusado a los socialistas de ser "corresponsables" de la situación, y ante ello ha reivindicado de nuevo que el único camino posible que les queda es recurrir a la 'confrontación inteligente' contra el Estado.

Tras elogiar la gestión de la crisis sanitaria de Torra, la ha confrontado con la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de actuar "tarde y mal, y con un afán de aprovechar la emergencia para reforzar la unidad de España".