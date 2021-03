Beatriz Gimeno califica de violencia política las palabras de Movellán a Díaz

Madrid, 23 mar (EFE).- La directora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno, ha calificado de "violencia política" las declaraciones del diputado del PP Diego Movellán que le espetó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que en Podemos "las mujeres sólo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta".

"Si un señor diputado se enfrenta a una ministra de Trabajo con esa frase profundamente machista, repugnante y sin sentido eso es violencia política, porque ninguna mujer tiene que aguantar, en el desempeño de su trabajo ni en ningún sitio, que se la descalifique con esa frase", ha subrayado Gimeno durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

Gimeno ha recordado que la ley catalana contra la violencia de género contempla la violencia política y ha apuntado que desde el Ministerio de Igualdad tienen también la intención de incluirla.

"Hay que buscar maneras legales de atajarla y la reprobación social es imprescindible, que yo creo que se produjo", ha señalado.

En el mismo sentido se ha pronunciado la diputada de Unidas Podemos Sofía Fernández Castañón que ha lamentado que haya señorías que lleven "insultos machistas" a la Cámara Baja "escritos desde casa, pensados en frío".

"No es un exabrupto machista puntual e improvisado, sino que está escrito en frío, lo que quiere decir que forma parte de una estructura que considera que cuando tiene a una mujer delante con capacidad de gobierno, de liderazgo y de poder, sus argumentos han de ser los propios de una visión machista y patriarcal que no comprende a quién tiene delante y que no sabe dirigirse a ella de otra manera", ha lamentado.

Por su parte, la diputada del PP Rosa María Romero ha rehusado condenar las declaraciones de su compañero de partido y ha recordado que "todavía estamos esperando que condenen las declaraciones del señor Iglesias cuando dijo que a una periodista había que azotarla hasta que sangrara. Todavía no les hemos escuchado absolutamente nada de estas palabras terribles que están en la historia de este país".

En un bronco debate en el que la presidenta de la Comisión, Pilar Cancela, ha tenido que pedir que se evitaran las descalificaciones y la "violencia verbal", la diputada de Vox Carla Toscano ha denunciado el uso del término "violencia política" y ha considerado que se trata de una forma de "amordazar" a la oposición.

"Cuando se nos ataca a las diputadas de otros partidos no dicen nada. Para nosotros es crítica y para ustedes es violencia", ha lamentado.

Tanto la diputada del PP como la de Vox han reprochado a Gimeno que después de un año de gobierno la situación de las mujeres haya empeorado y se haya acentuado la desigualdad y han afeado el gasto de dinero en el cambio de nombre de la institución, que ha pasado a llamarse Instituto de las Mujeres.

"El cambio de nombre no cuesta nada, es lo que menos cuesta de todo los que hacemos", ha espetado Gimeno, que ha pedido a ambos partidos que no le pregunten más cuánto cuesta el cambio de nombre porque es "un insulto a mí y a todos los españoles".

"¿De verdad cree que los españoles están preocupados porque se cambie el nombre en una tarjeta o en una web, que se ha cambiado cada vez que hay cambio de ministerio?", ha preguntado Gimeno.

La diputada del PP ha considerado estas respuestas "una falta de respeto al Parlamento" por su falta de rigor, de seriedad y de concreción" y le ha recordado a la directora del Instituto de las Mujeres que su responsabilidad es contar lo que ha hecho a favor de las mujeres y no "contar el argumentario de Podemos".

"Este es el Parlamento y aquí estamos los representantes del pueblo español y usted tiene la obligación de venir, que ha tardado más de un año, y además de responder", ha subrayado Romero.

Gimeno ha respondido a la diputada del PP asegurando que las "políticas corruptas" de su partido cuestan bastante más que las políticas de Igualdad y ha afirmado que las mejores políticas de empleo son acabar con las políticas puestas en marcha por el PP.

"España ha retrocedido en los índices de igualdad de género con su partido, ha retrocedido en todo lo que tiene que ver con igualdad material gobernando el PP", ha espetado Gimeno.