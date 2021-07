Belarra atribuye al embargo de EEUU la excepcional situación política en Cuba

Madrid, 14 jul (EFE).- La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, cree que el embargo que sufre Cuba por parte de EEUU desde hace 60 años es lo que ha provocado una situación política y humanitaria "absolutamente excepcional" y ha reclamado que se levante este bloqueo para que los cubanos "puedan vivir mejor".

En una entrevista en RNE recogida por Efe, la secretaria general de Podemos ha eludido entrar en el debate sobre si Cuba es una dictadura o no. "Nos equivocaríamos si estuviéramos enzarzados en un debate que no contribuye a que la gente que vive en Cuba viva mejor. Quien quiera hacer política nacional con este tema, muy bien, pero yo no lo voy a hacer".

"Creo que es un debate absolutamente vacuo, está fuera de toda duda que la situación que vive Cuba es absolutamente excepcional, es un país que vive 60 años de bloqueo y embargo y eso ha provocado una situación humanitaria, política, social y económica absolutamente excepcional", ha afirmado.

Preguntada por si esta postura es compartida por su socio del Gobierno, Belarra ha explicado que no se trata de un acuerdo entre PSOE y Unidas-Podemos, sino de un posicionamiento que el Parlamento español ha sacado adelante con una "amplísima mayoría" y que España ha defendido ante las Naciones Unidas, junto con otros 148 países.

"La postura del Gobierno es clarísima y no es de ahora. España ha mostrado su posición en muchas ocasiones" y también en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde ha defendido que hay que levantar el bloqueo y embargo que sufre Cuba y que "trae consecuencias humanitarias insostenibles".

Sobre los cambios en el Gobierno, Belarra ha preferido ser cauta y ha dicho que habrá que esperar "un poco de tiempo" para saber si estos "son en positivo". "Yo espero que sea así y que estos cambios se traduzcan en un aceleramiento del acuerdo de gobierno y en que seamos capaces de desbloquear algunas leyes pendientes", ha dicho.

En cuanto a la Ley de Diversidad Familiar que impulsa su ministerio, Belarra ha propuesto la creación de una ayuda a la crianza, sostenida en el tiempo, que sea una parte central de los presupuestos generales del Estado y que garantice que las familias con hijos a cargo no tengan un mayor riesgo de empobrecimiento.