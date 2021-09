Belarra avisa de que el Gobierno se juega su reelección estos meses y exige ambición en la agenda social y los PGE

Dice que la "lealtad" al acuerdo de gobierno da estabilidad y defiende que bajar la luz solo es posible tocando los beneficios del oligopolio

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que en los próximos meses el Gobierno se "juega su reelección" y ha reclamado una agenda social "ambiciosa", donde debe ser "crucial" también aplicar una reforma fiscal en unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) llamados a ser "imprescindibles" para la recuperación.

También ha trasladado que una de las prioridades es conseguir bajar el precio de la luz con medidas inmediatas y, en esta línea, ha proclamado que su espacio político tiene claro que solo será posible "tocando los privilegios" al oligopolio eléctrico. Y es que ha defendido que la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno, aunque en minoría, permite "desobedecer las presiones de quienes llevan mucho tiempo mandando en la sombra".

A su vez y desde la "tensión constante" en el seno de la coalición con el PSOE, ha reclamado en los contactos con su socio para las cuentas públicas aplicar una medida de "vanguardia" como la aplicación de un impuesto mínimo del 15% para las grandes empresas en el impuesto de Sociedad, siguiendo la estela del acuerdo internacional en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esa reforma, ha glosado, también debe incluir la eliminación de la denominada 'tasa rosa' (como popularmente se conoce al mayor precio que tienen determinados productos femeninos) y bajar el IVA a las peluquerías.

CONDICIONES PARA LOS PGE

De cara a la negociación sobre las nuevas cuentas públicas, ha aludido a que las "tensiones constantes" en el seno del Ejecutivo, compuesto por dos partidos diferentes con intereses en ocasiones "opuestos", y ha advertido de que no sería lógico encararla sin que los acuerdos ya cerrados el año pasado, como la regulación del precio del alquiler o las mejoras del Ingreso Mínimo Vital, sean ya "una realidad".

LA ESTABILIDAD DEL GOBIERNO VIENE DE LA LEALTAD AL PACTO PROGRAMÁTICO

Y es que tiene claro que el cumplimiento del acuerdo de Gobierno es lo que hace "confiable" al Ejecutivo y le otorga estabilidad para avanzar en un "horizonte de progreso", para lo cual ha llamado a "cuidar" la "lealtad" a ese pacto.

En su intervención en el Consejo Estatal ciudadano de la formación morada, con inicio del nuevo curso político, Belarra ha citado otras condiciones para los PGE, como la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad a 6 meses, la extensión de la red de escuelas infantiles públicas, una prestación por crianza universal subir las pensiones mínimas y no contributivas, en otras cuestiones.

Durante su discurso, la líder de Podemos ha desgranado que, con el avance de la vacunación contra el Covid-19, se abre una nueva etapa en la que Unidas Podemos debe aspirar no a una mera recuperación del país sino a una "reconstrucción" de España bajo los ejes de la "justicia social, la sostenibilidad, el feminismo, el fortalecimiento democrático y la soberanía".

Un camino de avances que tienen que recorrer de la mano de sectores que "históricamente" han quedado "fuera del progreso", frente a una "minoría privilegiada que todavía hoy acumula muchísimo poder" y unas "élites" que han vivido "muy cómodas" con el "bipartidismo".

BAJAR LA FACTURA DE LA LUZ IMPLICA TOCAR LOS BENEFICIOS DEL OLIGOPOLIO

"No hay más que fijarse en la guerra que las eléctricas han declarado al primer gobierno que se ha atrevido a tocar los 'beneficios caídos del cielo', ha reprochado Belarra para, a su vez, reivindicar que su objetivo es un "país construido con la gente y para la gente".

En esta línea, ha augurado que los próximos meses serán "determinantes", dado que las "primeras piedras" para esa reconstrucción son "las más importantes", y ha incidido en que este Gobierno de coalición "despertó la esperanza de mucha gente y ahora tiene la oportunidad" de acometer los cambios estructurales que España.

Por todo ello, Belarra ha afirmado que "en los próximos meses el Gobierno se juega su reelección" y tiene que desplegar una "agenda social" ambiciosa que permita responder con "éxito" a lo que está reclamando la ciudadanía.

Uno de esos retos es reducir la factura de la luz y ha lamentado que el Estado renunciara en el pasado a una herramienta importante para proteger a la ciudadanía frente al "oligopolio eléctrico" al privatizar Endesa, que era ante la empresa pública de energía de España.

Ahora, a su juicio, se debe trabajar por "recuperar ese control", en alusión a la propuesta de crear una nueva energética pública, y ha reivindicado las medidas "inmediatas" para reducir la factura planteadas por Unidas Podemos, como la regulación del precio de la energía hidroeléctrica y nuclear, junto a la prohibición de cortes de suministros. Por tanto, ha exhortado a que el Ejecutivo tome medidas efectivas de inmediato.

La también ministra de Derechos Sociales ha destacado que tampoco se puede regular los precios del alquiler "sin que los grandes propietarios dejen de hacer negocio con la vivienda" y ha presumido de que, aunque no logren todos los avances que quieren, muchas decisiones del Gobierno no se explicarían sin el papel de Unidas Podemos, como el despliegue del escudo social, la subida del salario mínimo interprofesional, el mecanismo de los ERTE o la prohibición de la publicidad de las casas de apuestas, entre otras.

Para esta nuevo curso político, Belarra ha disertado que el Ejecutivo tiene que reactivar cuestiones que no se han podido abordar por culpa de la pandemia, como la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida popularmente como 'Ley Mordaza'), así como impulsar una Ley de Secretos Oficiales que arroje "luz sobre las partes más oscuras" de la historia del país y la Ley de Memoria Democrática, que "termine de una vez por todas con la impunidad de los crímenes franquistas".

LA ALTERNATIVA ES EL RETROCESO EN DERECHOS DE PP Y VOX

A modo de repaso de la legislatura, Belarra ha trasladado a sus correligionarios su convencimiento de que han seguido el "camino correcto" al consolidar un bloque de investidura con el resto de fuerzas progresistas de la cámara.

"Hoy todo el arco político es conscientes de que la única alternativa es el Gobierno del PP con la extrema derecha de Vox. No hace falta detenerse en el retraso en derecho que supondría estar gobernados con aquellos que un maltratador es un buen padre (...) Que están en contra del aborto pero no quieren educación afectivo sexual para evitar embarazos no deseados y que creen en las terapias de reconversión para las personas LGTBi", ha lanzado.