Belarra defiende regular el alquiler con mecanismo para bajar precios en la Ley de Vivienda: "Es un negocio redondo"

Seguirá trabajando para convencer al PSOE de que crear una empresa pública es la mejor solución para reducir la factura de la luz

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha asegurado que la regulación de los precios del alquiler es un "negocio redondo" y ha insistido en que la futura Ley de Vivienda debe articular mecanismos que permitan bajar rentas en zonas de mercado tensionado, al ser lo que recoge el acuerdo suscrito con el PSOE.

Así se ha pronunciado la también secretaria general de Podemos tras conocerse que la formación morada ve "insuficiente" la propuesta del ministro, José Luis Ábalos, de congelación de precios en dichas zonas para cerrar la negociación sobre la futura normativa. En su lugar, reclama un mecanismo para lograr bajadas de los alquileres.

"El acuerdo es clarísimo, los precios no se tienen únicamente que congelar, tienen que bajar y así lo recoge explícitamente el acuerdo y es en la línea en la que nosotros estamos trabajando", ha desgranado Belarra en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Al respecto, ha señalado que la Ley catalana de Vivienda, que es un "referente muy claro" para la estatal, ha demostrado su eficacia al lograr bajar los precios y aumentar el número de contratos.

Por tanto, regular los precios es la forma de lograr alquileres asequibles y que ese dinero pueda derivarse a otros gastos domésticos que mejorará el sistema económico. "Creo que es un negocio redundo el regular los precios del alquiler y asegurar que la gente llegue un poco más desahogada a final de mes", ha sentenciado.

LA BAJADA DEL IVA AL 10% DEBERÍA SER PERMANENTE

Por otro lado, ha valorado que el Consejo de Ministros haya aprobado la bajada del IVA del precio de la luz del 21 al 10%, aunque ha dejado claro que Unidas Podemos pidió que fuera una medida "permanente" en lugar de estar "acotada en el tiempo", concretamente hasta final de año.

De esta forma, ha destacado que se trata de una "medida limitada" aunque "imprescindible", como propusieron desde su espacio político, para que los ciudadanos tuvieran un efecto de bajada en su tarifa.

No obstante, Belarra ha insistido en que el mercado eléctrico en España "no va a cambiar" hasta que no se promueva la que entiende como "mejor solución" para bajar la factura de la luz, que es la creación de una empresa pública de energía.

Y es que en el sector, como ha relatado, existe un "oligopolio" con tres empresas que acaparan el 80% del mercado y con " capacidad directa" para influir en el precio que se cobra a los consumidores.

INTERVENIR EN EL MERCADO CON UNA ENERGÉTICA PÚBLICA

Por tanto, se debe pedir en "aras a la responsabilidad social corporativa" que hagan un "esfuerzo" para que el sector contribuya a bajar la factura de la luz. En caso de que no lo hagan, Belarra ha defendido que la "mejor manera de defenderse" ante esa "actitud de funcionamiento oligopólico" es precisamente esa energética pública, que aportaría transparencia y competitividad al sector.

En consecuencia, ha reivindicado que habría que intervenir el mercado eléctrico con dicha compañía pública y, en esta línea, trabajará para "convencer al socio" de que hace falta para proseguir los pasos, como la reducción de los beneficios caídos del cielo a las eléctricas.