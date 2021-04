Belarra dice que PP puso "una candidata de Vox para frenar a Vox" y provocó que "sean ya nazis a cara descubierta"

"Al fascismo no se le discute, se le combate en las urnas con votos morados, que es el único que combate al fascismo", ha afirmado

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha señalado este domingo que como estrategia el PP intentó frenar a Vox poniendo "una candidata de Vox", en alusión a Isabel Díaz Ayuso, lo que ha provocado que al final el partido de Santiago Abascal "se haya quitado la careta y sean ya nazis a cara descubierta".

En un mitin celebrado este mediodía en Collado Villalba, Belarra ha indicado que desde su Ministerio han puesto en marcha acciones legales por un posible delito de odio contra los carteles de Vox que comparaba el supuesto dinero que dedica la Administración al mantenimiento de menores inmigrantes y pensiones que cobraba una anciana colocados esta semana en el Cercanías de Sol, ya que "había que hacer algo".

"Se ha hablado de los menores migrantes pero no he hablado de cómo la extrema derecha usa a las pensionistas que tienen pensiones de miseria porque son las que las que se han quedado en casa para que nosotros pudiéramos estudiar y sus maridos trabajar. Pero las pensionistas los tienen calados y no se van a dejar engañar. Por eso el 4 de mayo las mujeres mayores, sus hijas y sus tías van a votar abrazadas. Saben que esos son los herederos de Franco, de esa dictadura en la que tenían que pedir permiso para ir a comprar una triste lavadora. Y a esos les van a hacer frente el 4 de mayo", ha reiterado.

La ministra también ha acusado a los medios de comunicación de "hacer algo mal cuando blanquean a la extrema derecha, permitiendo debatir y que sea la víctima de las amenazas de muerte la que se tiene que ir de un debate", en referencia a la retirada de Pablo Iglesias de un debate de la Ser .

"Es intolerable, no se puede soportar. Pero el viernes la esperanza hizo crack, miles de personas en redes sociales que estaban oyendo el debate diciendo a los que se quedaron que qué hacían ahí. Les decían 'iros, por favor'. El 4 de mayo hay que contestar con una cosa muy sencilla. Al fascismo no se le discute, se le combate en las urnas con votos morados, que es el único que combate al fascismo", ha esgrimido.

En el mismo sentido que apuntó durante su intervención el candidato de Unidas a la Presidencia regional, Pablo Iglesias, Belarra ha asegurado que Vox "se han nutrido de las políticas que se cargan lo público, lo común, son el caldo de cultivo perfecto para que crezcan los discursos de odio".

"Si cuidamos la sanidad, educación pública, esa es la mejor vacuna frente a la ultraderecha. Si no hay listas de espera es imposible convencer de que los inmigrantes les está quitando las plazas a la sanidad pública. Si los niños migrantes están bien atendidos es difícil contruirles en enemigo. Pero Ayuso les ha tenido durmiendo en el suelo en el centro de Hortaleza", ha denunciado.

La también miembro del Consejo Estatal de Podemos cree que a Iglesias "le tienen tanto miedo y recibe los ataques más furibundos porque saben que es garantía que se hagan las políticas públicas hacia la mayoría; porque si él no hubiera estado en el Gobierno no se hubiera subido el SMI, no se hubieran puesto en marcha ERTES, las ayudas a la Dependencia...".

"Como saben que es la garantía de que se les acaba el chollo, le atacan con todo, porque es el que nos defiende. Porque Pablo una vez más ha elegido el camino más difícil. Los que nos dijeron que no se podía entrar en el Gobierno de España nos dicen ahora que no se puede entrar en la Comunidad de Madrid. Si los barrios obreros salen a votar igual que en el barrio de Salamanca, se gana. Que no os digan que no se puede, porque se puede", ha finalizado Ione Belarra.