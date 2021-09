Belarra hablará "con todo el mundo" para abrir Podemos y asume la "responsabilidad histórica de seguir creciendo"

Vuelve a situar como fundamental aumentar el arraigo territorial de la formación

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asumido "la responsabilidad histórica de seguir haciendo crecer" a la formación morada y ha animado, para conseguir, ese objetivo "hablar con todo el mundo" para ensanchar su espacio político.

"Hay que abrirse, hay que seguir sumando, como hemos hecho siempre", ha desgranado durante su intervención este viernes en el Consejo Ciudadano estatal de Podemos, que se ha celebrado coincidiendo con el arranque del nuevo curso político.

La también ministra de Derechos Sociales ha trasladado a sus compañeros que deben esforzarse todos por "construir una organización política arraigada en cada pueblo, en cada barrio y en cada ciudad del país".

En esa estrategia para potenciar su implantación territorial, ha querido agradecer a la secretaria de Organización, Lilith Vestrynge, y ha enfatizado que solo van a poder "avanzar en común, haciendo parte de un proyecto colectivo que quiere para su país un futuro libre y feliz".

"Podemos tiene que trabajar para seguir creciendo. Desde nuestro nacimiento siempre hemos tejido alianzas con compañeros de otras fuerzas y tradiciones políticas, se han incorporado a nuestro proyecto personas muy valiosas provenientes de los movimientos sociales, vecinales y sindicales, y también muchas personas que, como yo, nunca habían militado en un partido político antes de Podemos. Hoy tenemos la responsabilidad histórica de seguir haciendo crecer a Podemos para poder cumplir con nuestros objetivos políticos que son valientes y ambiciosos y para eso hay que hablar con todo el mundo", ha remachado la líder de la formación morada.

ORGULLO DE MILITANCIA

Finalmente, ha ensalzado que lo más valioso de su formación es su militancia, a la que ha pedido "volcarse" con la gente para que sus simpatizantes se sientan "seguros" y "orgullosos" por defender la democracia, poniendo "fin a la espiral de miedo de la extrema derecha".

"Defendamos con contundencia lo que nos define: la defensa de los servicios públicos, de la solidaridad, de la empatía", ha concluido para reseñar que ese espíritu está en la base de Podemos desde su nacimiento, hace siete años.

Este viernes la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha subrayado que no está pensando en su posible candidatura a las elecciones generales, opción que apoya la secretaria general de Podemos, pero ha destacado que va a trabajar, con "carácter inmediato", mediante un "proceso de escucha", en un "proyecto de país para la próxima década", con el que responder a esa "España moderna" que quiere "cambios".

"Desde ya mismo me pongo a escuchar a mucha gente, no para una candidatura (...) Si estuviera pensando en una candidatura, ya me conocen, lo diría. No estoy ahí y, sin embargo, voy a trabajar para que mi país despliegue un proyecto nuevo", ha explicado Díaz, quien ya señaló cuando recogió el liderazgo de Unidas Podemos dentro del Ejecutivo que su intención era ensanchar el espacio político.

PODEMOS INTENSIFICA SUS CONTACTOS CON TERRITORIOS

Precisamente Verstrynge ha inaugurado el curso político reuniéndose esta semana con responsables de organización autonómicos de Podemos, en el que tuvo oportunidad de escuchar sus ideas y propuestas en materia de coordinación dentro de Podemos. Según han explicado desde el partido, se ha acordado y comunicado las líneas políticas conjuntas a seguir en los próximos meses durante este cita.

Durante los últimos tres meses, la 'número tres' de Podemos ha visitado Sevilla (Andalucía), Albacete (Castilla-La Mancha), Pamplona (Navarra), Vitoria (Euskadi) y Tenerife (Canarias), donde participó en las mesas de confluencia territorial (con Izquierda Unida y Alianza Verde) junto a Belarra y otros dirigentes del espacio electoral de Unidas Podemos como el dirigente de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago.

Hoy mismo, y continuando sus encuentros con distintos territorios, ha iniciado una ruta por Andalucía con una reunión con la coordinadora autonómica de Podemos, Martina Velarde, y colectivos de la sociedad civil, para recoger las demandas de la militancia.

SITUACIÓN CONVULSA EN VALENCIA

Sin embargo, el curso político no ha empezado con tranquilidad para Podemos en la vertiente interna a nivel autonómico, dado que en Valencia siete miembros del Consejo Ciudadano regional presentaron recientemente su dimisión del máximo órgano de dirección del partido entre críticas a la secretaria general regional, Pilar Lima, a quien acusaron de "falta de diálogo", de "vaciar de competencias" de este órgano, "incumplir el proyecto" con el que se presentó e incluso de "vulnerar derechos laborales".

Por su parte, Lima subrayó que en los años que lleva en esta formación, es "la primera vez" que ve "al partido cohesionado, fuerte, estable, estructurado" y "con implantación territorial".