Belarra no concibe que se incumpla el acuerdo de Gobierno, una "línea roja", porque "el PSOE no se lo puede permitir"

Admite que "hay debates de calado" en el Ejecutivo sobre desahucios, vivienda y reforma laboral pero niega llevarse mal con Calvo y Robles

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que no concibe que se incumpla el acuerdo de Gobierno que pactaron con Pedro Sánchez, algo que califica de "línea roja", porque considera que el PSOE "no se lo puede permitir". Ha admitido también que hay debates de calado en el Ejecutivo sobre vivienda, desahucios o reforma laboral, pero niega llevarse mal con Carmen Calvo o con Margarita Robles.

Belarra ha realizado estas declaraciones en RTVE, recogidas por Europa Press, al ser preguntada si se rompería el Gobierno en caso de que no se cumpliera el acuerdo que firmaron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.

La ministra ha dicho que el acuerdo es "irrenunciable" y que no concibe que vaya a haber un incumplimiento. En su opinión, "el PSOE no se puede permitir un incumplimiento del acuerdo de Gobierno". Ha alegado, en este sentido, que los socialistas no pueden incumplir lo pactado "después del histórico" que hay en este país de las muchas veces que se han incumplido los programas de los partidos que se han presentdo a las elecciones.

"Eso la gente no lo acepta más, tenemos que cumplir, en eso estamos trabajando y va a ser así", ha apostillado.

La dirigente morada ha asegurado que para su partido la "línea roja" es ese acuerdo de Gobierno, y ha dejado claro que "va a haber Ley" de vivienda porque es un "punto clave" regular los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado y "poner tope" a las subidas de los arrendamientos.

Se ha mostrado convencida de que el acuerdo es "irrenunciable" para que los ciudadanos crean en ellos y considera que las fuerzas progresistas tienen que dar ejemplo y demostrar que cumplen lo que firman. Para ella está "clraísimo" que cumplir con el acuerdo de Gobierno es lo mínimo que pueden exigir en un Gobierno de coalición. "Es lo que vamos a defender hasta el final", ha remachado.

Ione Belarra, que se ha destacado en ocasiones por las duras acusaciones que ha lanzado contra la ministra de Defensa, ha asegurado de ella que es una "mujer con una tarea muy difícil" porque tiene que enfrentar algunos de los problemas que tienen las Fuerzas Armadas. Sobre Carmen Calvo, con quien también ha tenido discrepancias la formación morada, ha afirmado que se trata de una "mujer firme".

En este sentido, ha negado tener mala relación tanto con Calvo como con Robles: "lo niego rotundamente, me sentí muy bien recibida ayer por todos los miembros del Ejecutivo, el trato personal, excelente".

No obstante, considera que "lo normal" es que haya debates en un gobierno que está formado por dos fuerzas diferentes. "Nadie espera de nosotros que nos convirtamos en la misma cosa porque sería ciertamente extraño", ha asegurado antes de admitir que "hay debates de calado" sobre desahucios, vivienda, reforma laboral..., es decir, "cuestiones que afectan a la ciudadanías y sería increíble que no hubiera debate".

MONARQUÍA: LA CIUDADANÍA SE PREGUNTA PARA QUÉ SIRVE

También ha admitido diferencias en el Gobierno de coalición en relación con la Monarquía porque lo conforman dos fuerzas políticas que tienen posiciones diferentes.

En este sentido, ha recordado que su formación siempre ha defendido que tiene que haber un debate en torno a la utilidad de la Monarquía y también se ha mostrado partidaria de investigar la fortuna del Rey emérito.

En su opinión, es un debate que está en la calle porque, dice, "la ciudadanía cada vez más se pregunta para qué sirve la Monarquía".

ESTADO DE ALARMA, SE TOMARÁN LAS DECISIONES NECESARIAS

En cuanto a la decisión anunciada ayer por el presidente del Gobierno de que el Estado de alarma finalice el próximo 9 de mayo, ha pedido responsabilidad a las comunidades autónomas porque las decisiones se adoptan, según ha dicho, de acuerdo a la situación sanitaria en cada momento. Admitiendo, eso sí, las "dificultades lógicas" que se han tenido para gestionar una crisis de la gravedad de la que se está viviendo.

No obstante, ha defendido las decisiones como correctas porque se ha puesto en el centro la vida a las personas y ha precisado que se verá la situación que hay el 9 de mayo. "Si hay que tomar decisiones sanitarias, la gente puede estar tranquila que se tomarán", ha apostillado.