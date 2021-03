Bellido (PP) lamenta que "no haya noticias" de fondos Covid prometidos por el Gobierno a ayuntamientos y diputaciones

CÓRDOBA, 16 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la comisión de Haciendas Locales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha lamentado este martes que "pase el tiempo y no haya noticias" de los fondos para hacer frente a la situación generada por el Covid prometidos por el Gobierno central para los ayuntamientos y diputaciones.

Así lo ha expuesto Bellido en una nota tras la citada comisión, al tiempo que ha expresado que echan en falta que "no haya avance alguno sobre la ayuda extraordinaria de 3.000 millones de euros, que es especialmente necesaria para aquellos municipios que no cuentan con ahorros".

Mientras, el regidor ha dado la bienvenida a que se den "los primeros pasos" para que las entidades locales cuenten con el fondo de ayuda al transporte urbano, pero ha manifestado su "extrañeza ante el hecho de que la normativa aprobada por el Consejo de Ministros no incluya los criterios para el reparto de dichas ayudas".

Así, Bellido ha aseverado que las entidades locales necesitan "conocer los criterios de reparto para tener la certeza y la seguridad jurídica de que se hará adecuadamente y con absoluta transparencia".

En otro orden de cosas, los populares han remitido a la comisión de Haciendas Locales de la FEMP una moción, para ser consensuada con el resto de grupos políticos que integran este órgano, en la que se inste al Gobierno a prorrogar la suspensión de las reglas fiscales hasta finales del año 2022.

Ahora bien, Bellido ha aclarado que "si esta petición se cumple, como todo apunta que ocurrirá, no exime al Ejecutivo de tener que cumplir con dar luz verde a las ayudas extraordinarias a los ayuntamientos".

A su juicio, son "cuestiones independientes" y "el fondo Covid es absolutamente imprescindible para aquellos ayuntamientos que no cuentan con ahorros y que, por tanto, su situación financiera es ya muy delicada", ha defendido.

"EL OLVIDO" DEL GOBIERNO

Precisamente, cuando se cumple un año de la llegada de la pandemia del Covid, el senador del PP de Córdoba y alcalde del municipio cordobés de Cabra, Fernando Priego, ha reivindicado el papel de los ayuntamientos en esta crisis sanitaria, social y económica y ha lamentado "el olvido" por parte del Gobierno de España.

Según ha defendido Priego en rueda de prensa, "desde el primer momento los ayuntamientos se pusieron al frente de esta dura batalla contra el covid-19, han sido los auténticos protagonistas, han propiciado protección de la salud pública de los vecinos suministrando equipos de protección; propiciado seguridad con las policías locales y Protección Civil; han dado cobertura y protección social de los vecinos con líneas extraordinarias de ayudas sociales".

"Desde hace un año en los ayuntamientos se aparcó todo para priorizar lo importante; hemos sido los ayuntamientos los que hacemos frente a las colas del hambre que el Ejecutivo no quiere ver; también fuimos los primero en acudir al rescate de la actividad que tuvo que cerrar, ayudas para autónomos, pymes, comercio, hostelería, etcétera; hemos bajado impuestos, fomentado la reactivación económica", ha relatado el senador, quien ha ensalzado que "el papel de los ayuntamientos no es que haya sido importante, es que ha sido imprescindible".

Frente a esto, ha recriminado, "la realidad es que los ayuntamientos no han recibido hasta el momento ni un solo euro de financiación extraordinaria por parte del Gobierno de España de Pedro Sánchez para intentar ayudar a afrontar la pandemia".

Además, ha agregado que "se ha visto cómo el Gobierno intentó robar los ahorros de los ayuntamientos sometiendo a las entidades locales a un chantaje lamentable, y fue el PP el que consiguió frenar esta tropelía".

Asimismo, ha aseverado que "el Gobierno ha dilapidado el consenso que siempre ha existido en la FEMP, ha intentado poner a esta federación al servicio del PSOE y del Ejecutivo, ha desoído los acuerdos unánimes y ha rechazado todas las iniciativas del PP para mejorar la financiación local".

FONDOS EUROPEOS

Igualmente, el senador popular ha criticado que "el Gobierno ha negado una participación justa de las entidades locales en los fondos europeos para la recuperación, permitiendo sólo esa participación en un 1,2% del total de los fondos --apenas 1.483 millones de euros de los 140.000 millones de euros que llegarán--, cantidad claramente insuficiente para los más de 8.000 ayuntamientos de España".

"Una deslealtad institucional sin precedentes que el Gobierno de Pedro Sánchez practica con el municipalismo español, por eso cada vez más alcaldes incluso del PSOE se suman a esta batalla que lidera el PP a favor del municipalismo y las entidades locales", ha asegurado Priego.

El senador ha recordado que en la última comisión de Entidades Locales del Senado se aprobó una moción que suscribe la FEMP que pide cuatro cosas: "que se apueste por la cogoberzanza real y las entidades locales participen en la toma de decisiones con respecto a fondos europeos; que se hagan explícitos los criterios de los ministerios para el reparto de esos fondos; asesorar a las entidades locales para que sus proyectos vayan en consonancia con los prioridades del plan de recuperación, y asegurar al menos un 10% de esos fondos de recuperación para las entidades locales --14.000 millones de euros, aunque en el PP pedimos 20.000 millones--".

Esta iniciativa fue aprobada en el Senado y en la FEMP con los votos en contra de Vox y PSOE. "Es muy grave y no tiene justificación alguna que el PSOE vote en contra de las entidades locales, demuestra que es el partido más antimunicipalista de la historia de la democracia", ha dicho Priego, quien ha lamentado las palabras de un senador socialista que "llegó a decir que los ayuntamientos carecen de capacidad intelectual suficiente para gestionar estos fondos europeos".

Para el popular, "esto es un insulto a los ayuntamientos, y no solo a los alcaldes y concejales, sino a los miles de funcionarios que gestionan en la administración local". "Claro que estamos capacitados para gestionar fondos europeos, lo llevamos haciendo desde hace muchos años y de forma más eficiente que el Gobierno", ha defendido.

De igual modo, ha apuntado que "el PSOE no sólo discrimina y aparta a los ayuntamientos de la posibilidad de acceder a los recursos económico, sino que también los humilla y los insulta", a lo que ha agregado que "está claro que no cree en una de las instituciones de la administración general del Estado como son los ayuntamientos, no cabe mayor deslealtad institucional, menor respeto al municipalismo y mayor desconocimiento de la gestión diaria de una administración local".

FONDOS EXTRAORDINARIOS

De otro lado, el senador cordobés ha reiterado la petición al Gobierno de destinar a los ayuntamientos el fondo de al menos 3.000 millones de euros este año y 1.000 millones para el año 2022 para cubrir los gastos extraordinarios que se han asumido por esta pandemia desde lo local.

"Tenemos un gobierno instalado en la propaganda y que no se preocupa de los ayuntamientos, ni de la gestión de la pandemia, que es lo que realmente preocupa a los vecinos", ha advertido Priego, quien ha afirmado que "los alcaldes de todos los signos políticos si nos preocupamos, por eso pedimos ayuda, auxilio y lealtad al Gobierno de España". "Esperamos que el gobierno rectifique y apoye a los ayuntamientos de todos los municipios españoles", ha subrayado el popular.