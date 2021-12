Beltrán (PP): El PSOE tiene la intención de cambiar la Constitución sin el PP

Madrid, 4 dic (EFE).- La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, considera que el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tienen intención de modificar la Constitución sin contar con el principal partido de la oposición por dar satisfacción a sus socios radicales y a sus socios independentistas".

En una entrevista con Efe, realizada en la Sala Constitucional del Congreso cuando la Carta Magna está a punto de cumplir 43 años, Beltrán expresa su preocupación por un Gobierno que, denuncia, "busca revisar la historia" y cambiar los consensos dejando fuera al PP.

Sobre el cómo podrían hacerlo afirma: "Ya buscarán fórmulas, son expertos en buscar fórmulas para hacer lo indebido y siempre a espaldas del partido mayoritario de la oposición".

Beltrán señala a la reproducción del cuadro "El Abrazo" de Juan Genovés -el original está en el museo Reina Sofía- y denuncia que el PSOE y el Gobierno de Sánchez atacan de forma directa la Constitución al consentir que su socio, Unidas Podemos, "ataque directamente a la monarquía y a los jueces" y tener socios como ERC o "Bildu Batasuna" que "quieren ver a España rota".

“Jamás podemos llegar a acuerdos con un Gobierno que mira por el retrovisor, que busca revisar la historia porque se lo exigen sus socios de Gobierno, cuando afortunadamente este país ya se dio un abrazo. Cuando los españoles olvidaron el pasado, cuando volvieron a unirse por algo más importante, que era el futuro", asevera.

Preguntada sobre si en lo que queda de 2021 se cerrará uno de esos pactos pendientes, el de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que cumple tres años con el mandato caducado, asegura: "Lo veremos si Sánchez quiere. Se puede acordar, ya, pero a la vez le hemos pedido que firme una modificación de la ley para que los jueces elijan a los jueces, con el fin de despolitizar la justicia".

Porque el PP no confía en Sánchez, al que acusa de mentir "constantemente", "a todo el mundo" y de haberse convertido "en un trilero".

El partido de Pablo Casado culpa también al Gobierno de las restricciones en Navidad a las que pueda abocar el incremento en los contagios del coronavirus por no haber puesto en marcha una ley de pandemias, como le propuso el PP.

"Una ley para que no haya diecisiete navidades distintas, que cada uno tenga diferentes posicionamientos con respecto al covid. Esto no puede ser y menos dejar en manos de los tribunales estas decisiones", argumenta Beltrán, quien cree que si Sánchez no legisla es porque lo propone el PP.

Además, se une a las críticas de su partido a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, porque el PP entiende de sus palabras sobre la guía que presentó el 4 de marzo, que fue considerada alarmista, que la ministra conocía la dimensión de la crisis y no lo hizo público.

Según el PP si no le hicieron caso tendría que haber dimitido. "Un ministro tiene que ser responsable y prevenir antes que curar y ella no lo hizo, prefirió mantenerse en su sillón", afea Beltrán. Casado anunció ayer que el PP ha solicitado a la Fiscalía que abra "de oficio" diligencias contra los responsables públicos que "ocultaron información".

Los populares incluyen además en el capítulo de lo que consideran mentiras de Sánchez la situación de la economía, a pesar de los buenos datos de empleo. "Lo que ocurre con la economía es que nos están mintiendo, una vez más (...) si la previsión de crecimiento no es cierta, los ingresos no son ciertos, estos presupuestos no son válidos y son de una gran irresponsabilidad".

Beltrán acusa al Gobierno de callar ante el incremento de los precios y de darse la vuelta también ante las protestas en la calle de distintos sectores, que el PP respaldará.

"Sus reivindicaciones son justas, las de los transportistas, las de ganaderos y agricultores (....) y, cómo no, ese apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque este gobierno les ha dejado desprotegidos, les criminaliza, todo para apoyar a sus socios radicales que quieren incendiar las calles".

No cabe mayor barbaridad, zanja, que "darle alas" a quienes quieren "romper España" y escuchar a "Bildu Batasuna", "que solo tiene un objetivo: que salgan 200 presos etarras a la calle".

María López