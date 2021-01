Biden llama "terroristas domésticos" a los asaltantes del Congreso

Washington, 7 ene (EFE).- El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, calificó este jueves como "terroristas domésticos" a los seguidores del presidente Donald Trump que asaltaron este miércoles el Congreso, en una caótica jornada que dejó cuatro muertos.

"No fue desorden. No fue una protesta. No les llamemos manifestantes. Eran una turba de alborotadores, insurgentes, terroristas domésticos", dijo Biden en una intervención desde Wilmington (Delaware).

El presidente electo criticó, asimismo, la actuación policial al asegurar que había cometido "un claro fallo a la hora de aplicar justicia con el mismo rasero".

"Nadie puede decirme que si hubiese sido un grupo del movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) el que protestaba ayer, no habrían sido tratados de manera muy, muy diferente que a la turba de maleantes que irrumpieron en el Capitolio", advirtió.

El inaudito asalto al Congreso de miles de seguidores de Trump, entre los que se encontraban ultraderechistas y supremacistas blancos, tras participar en un acto con el presidente, provocó la evacuación de los legisladores y numerosos destrozos en la sede del Legislativo estadounidense.

Por el momento, las autoridades policiales han anunciado la detención de 68 personas.

Trump evitó condenar lo sucedido y se limitó a instar a sus seguidores a "irse a casa" tras calificar la jornada como increíble, lo que ha generado una ola de indignación en EE.UU. y entre sus aliados internacionales.

Biden tomará posesión del cargo de presidente el próximo 20 de enero.