Biden no viene a dar lecciones sobre Irlanda del Norte, según la Casa Blanca

Plymouth (Reino Unido), 10 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha venido al Reino Unido a dar lecciones sobre Irlanda del Norte, que es uno de los asuntos que abordará este jueves durante su reunión con el primer ministro británico, Boris Johnson.

Así lo explicó un funcionario de alto rango de la Casa Blanca en una conversación telefónica con periodistas, donde señaló que el mandatario estadounidense no va a tocar este tema de una manera "polémica" o como adversario con Johnson.

El periódico británico "The Times" publicó este jueves que Biden ha pedido a sus funcionarios que reprendan por la vía diplomática a Johnson por poner en peligro el proceso de paz norirlandés a raíz del Brexit.

La encargada de negocios de la embajada de EEUU en el Reino Unido, Yael Lempert, se reunió con el negociador británico del Brexit, David Frost, para decirle que el Gobierno de Johnson estaba "inflamando" las tensiones en Irlanda del Norte y en la Unión Europa por la polémica sobre los controles comerciales en la frontera comunitaria, agrega el rotativo británico.

La decisión de Biden no tiene precedentes, según "The Times", porque no es frecuente una reprimenda diplomática entre aliados.

Irlanda del Norte será uno de los temas de la reunión que Biden y Johnson mantendrán este jueves en Cornualles, en el suroeste del Reino Unido.

Johnson es el primer líder extranjero con el que Biden se encontrará durante su primera gira internacional, que le ha traído a Europa y donde, aparte del Reino Unido, visitará Bélgica y Suiza.

Las fuentes de la Casa Blanca explicaron que con este gesto se quiere resaltar "la relación especial" entre ambos países y su "alianza histórica".

En la reunión ambos analizarán "todos los aspectos" de esos lazos, pero, sobre todo, su vertiente de seguridad y económica.

Tras el saludo y la foto oficial de rigor ambos revisarán y acordarán una nueva Carta del Atlántico, tras la original de 1941.

Los dos mandatarios ultimarán esta declaración, inspirada en la suscrita durante la II Guerra Mundial por sus antecesores Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt.

Johnson y Biden, que se encontrarán por primera vez en persona, expresarán compromisos compartidos en valores como la democracia y el libre comercio, pero también sobre asuntos concretos, como combatir la amenaza de los ataques cibernéticos, la pandemia o el cambio climático, indico el miércoles el Ejecutivo británico.

De acuerdo a la Casa Blanca, otros de los temas de los que hablarán serán la retirada de las tropas de Afganistán, la lucha antiterrorista y los desafíos en la región del Indopacífico.