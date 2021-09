Biden planea retirar nominación del jefe de la agencia que regula las armas

Washington, 9 sep (EFE).- La Casa Blanca planea retirar la nominación de David Chipman, un defensor del control de armas, como nuevo jefe de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés), revelaron este jueves medios estadounidenses.

Su nombramiento supondría un revés para el Gobierno de Joe Biden, que busca frenar la violencia con armas de fuego presionado por los tiroteos en el país y la inacción del Congreso.

La confirmación de Chipman depende del Senado, donde el debate de las armas levanta pasiones y los demócratas ostentan una muy frágil mayoría.

Chipman fue un funcionario de carrera durante más de 25 años en la ATF y más recientemente se desempeñó como asesor del movimiento a favor del control de armas Giffords, que dirige la excongresista Gabrielle Giffords.

La designación de Chipman se enfrenta a un "rechazo bipartidista" por su defensa del control de armas, dijeron dos personas con conocimiento de la situación al diario The Washington Post.

Según la cadena CNN, la decisión de retirar la nominación se produciría entre preocupaciones por parte de los demócratas moderados, el senador independiente Angus King y los republicanos sobre la experiencia del elegido por Biden.

"No tenemos los votos", señaló un alto funcionario a CNN y anticipó que lo colocarían "en un puesto no confirmado en la Administración".

El diario The New York Times, sin embargo, apuntó que no se han tomado decisiones sobre el futuro de Chipman.

Además, reveló que la Administración de Biden aún no tiene planes inmediatos para nombrar a un nuevo nominado para dirigir esa agencia.

El Senado no ha autorizado desde 2015 el nombramiento de ningún jefe para la ATF, agencia que solo ha tenido un líder confirmado desde que ese cargo quedó sujeto al visto bueno de la Cámara Alta hace 15 años.

En marzo pasado, la nominada por Biden al cargo de directora de la Oficina de Administración y Presupuesto -un puesto de rango ministerial-, Neera Tanden, renunció al proceso de confirmación ante la falta de apoyo en el Senado.