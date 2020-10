Bildu dice que Sánchez tiene más dudas de sacar los PGE con el bloque de la investidura, pero Podemos no

Cree que el pacto con Cs sería un obstáculo para dar pasos con los presos etarras y la territorialidad

BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha apostado este martes por que se logre aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado con el bloque de la investidura y cree que, aunque Pedro Sánchez puede tener "más dudas", Podemos no. Tras acusar a la derecha de "atizar el fuego y la crispación" por condicionar el debate político, ha advertido de que, si hay pacto del Ejecutivo con Ciudadanos, "es prácticamente imposible que este Estado dé pasos", a corto plazo, en temas como los sociales, de territorialidad y de presos.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Aizpurua ha denunciado las detenciones ayer de tres supuestos responsables de un zulo de explosivos de ETA que fue localizado en junio de 2019 en el municipio de Arraia-Maeztua (Álava).

"Creo que las corrientes subterráneas que hay en el Estado profundo, de alguna forma, contraatacan, quieren condicionar un debate político y la realidad política, evitando avances en la construcción de la convivencia", ha añadido.

A su juicio, "se pretende condicionar la situación", y ha recordado que ETA "ha desaparecido, está desactivada totalmente, ya no existe y, sin embargo, hay gente que actúa como si existiera todavía". "Este tipo de políticas que buscan instalarse en una situación que no existe ya, no tienen ningún sentido", ha asegurado.

En todo caso, ha defendido que haya "reparación para todas las víctimas, tiene que haber justicia y reconocimiento de todo lo que pasó". "Esto no ayuda y menos presentarlo como se presenta", ha añadido.

Mertxe Aizpurua ha considerado que "todo esto viene ayudado por una situación que es real y es que hay muchísimo nostálgico del franquismo", y se ha preguntado si "se puede pertenecer a una organización que ya no existe".

Además, cree que la iniciativa del PP en el Congreso para que EH Bildu sea excluida de todos los pactos del Gobierno, al que acusa de "blanquear" a la formación soberanista, "parece que responde a la misma lógica".

"La proposición del PP es otra de estas cosas que meten en un totum revolutum, una serie de cuestiones en las que mezclan el traspaso de la transferencia de prisiones, vetar a Bildu de los posibles pactos presupuestarios y es instalarse en esa lógica que realmente es buscada y, en este momento, tiene razón de ser para ellos", ha añadido.

A su entender, se trata de "los nostálgicos del conflicto" que lo plantean en "diferentes frentes". "A la derecha, que está atizando más el fuego y la crispación, hay que responderle con planteamientos de pura democracia, de igual forma que hay que hacer frente a Vox con más democracia, con más derechos sociales y con acciones políticas", ha afirmado.

LA IMPORTANCIA DE LOS PRESUPUESTOS

Aizpurua ha destacado que los Presupuestos son importantes, no solo para el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, sino "para toda la sociedad porque lo que se decida ahora va a marcar el rumbo del Estado durante los próximos años" porque "no son unos Presupuestos cualquiera". "Nosotros hemos puesto sobre la mesa claramente nuestra voluntad de llegar a acuerdos", ha asegurado.

Por ello, ha insistido en que se llegue a acuerdos con el bloque de la investidura, y ha apuntado que su posición no es compatible con Ciudadanos.

A su juicio, "el camino que se trace" ahora es "importante" porque, "si se hacen pactos con Cs es prácticamente imposible que este Estado, a corto plazo al menos, vaya dando pasos en la buena dirección en temas que hay que resolver, que están pendientes desde hace tantos años, como puede ser el tema territorial, de los presos y de las cuestiones sociales".

"No iría en la buena dirección. Sin embargo, nosotros creemos que, si se adopta un acuerdo con el bloque de la investidura hay muchísimas más posibilidades de que ese camino que se trace sea el que necesita nuestro país y también el Estado español", ha indicado.

La portavoz de EH Bildu ha explicado que, si se opta por la mayoría de la investidura, el PSOE y Podemos "serían fieles a lo que prometieron a su electorado". "Ese bloque de la investidura va a dar más estabilidad al Gobierno que Ciudadanos, que hoy te puede decir una cosa y mañana la contraria", ha manifestado.

En todo caso, cree que en Pedro Sánchez "hay más dudas, y esa alternativa triangular o de geometría aritmética que plantea", que incluye la opción de Ciudadanos, "parece que la tiene siempre en la cabeza", en Podemos "no hay duda de que prefiere pactar con el bloque de la investidura".

Mertxe Aizpurua ha apuntado que en las negociaciones se está hablando de futuro inmediato, los fondos europeos y otros temas generales en los que cada uno sitúa su posición. También ha señalado que su formación habla de la política penitenciaria cada vez que tiene oportunidad porque "es una cuestión de derechos y es una cosa urgente".