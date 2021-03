Bildu lamenta en el Congreso todas las víctimas del "conflicto vasco"

Madrid, 17 mar (EFE).- EH Bildu ha expresado este miércoles en el Congreso su "profundo pesar" por todas las víctimas de la violencia del "conflicto vasco", incluidas las de ETA, en un bronco debate en el que Vox ha maldecido a los cinco diputados "terroristas" y el PSOE ha instado a que nadie les dé lecciones sobre memoria y libertad.

"Sin ambages, nuestro profundo pesar por todo el dolor de la violencia en tantas víctimas de este largo conflicto, cuyas heridas tardarán en restañar", ha dicho la diputada de Bildu Mertxe Aizpurua, que ha subrayado el "absoluto respeto" por el dolor de todas las víctimas, "también las derivadas de las consecuencias de ETA".

Las palabras de Aizpurua en el pleno del Congreso y también las del diputado de Vox Francisco José Alcaraz, que defendía una moción sobre las medidas que se pensaba adoptar para acabar con los homenajes a etarras en las calles, han provocado las intervenciones tensas del resto de grupos, con un cierre al debate protagonizado por una larga ovación al diputado del PSOE Patxi López.

El debate de la moción de Vox se ha tensado toda vez que Bildu ha presentado una enmienda que solicitaba al partido de Santiago Abascal eliminar la mayoría del articulado e incluir el siguiente punto: "Reconocer a todas las víctimas de la violencia ocurrida en el Estado español y asegurar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para todas ellas".

"Maldigo su enmienda, a usted y a todos los que le blanquean", ha clamado el diputado de Vox Francisco José Alcaraz, que ha roto el texto de Bildu tras exhibir las fotografías de José Antonio Ortega Lara y la de los féretros del atentado en la casa cuartel de Zaragoza, porque la propuesta alternativa pretendía, ha dicho, equiparar el dolor de los asesinados con el de asesinos, como Josu Uribetxerria Bolinaga, de quien ha mostrado también su imagen.

Alcaraz ha calificado a los cinco diputados de Bildu como "delegados" de ETA, una expresión que ha provocado el reproche del vicepresidente de la Cámara Baja y que, sin embargo, no ha tenido efecto en el parlamentario de Vox, pues ha incidido en que el "jefe" de esos diputados es el "terrorista" Arnaldo Otegi y, por tanto, "ellos trabajan para ETA".

En términos también muy duros se ha manifestado contra el Gobierno y, sobre todo, contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero: "Me quedé corto en llamarle embajador de ETA".

Para la diputada de Bildu, se trata de un discurso que "genera más odio y confrontación" y que no contribuye a "sanar las heridas aún abiertas". "Tenemos que ser capaces de entender los diferentes sufrimientos sin clasificar ni equiparar: hay que empatizar", ha defendido Aizpurua.

Desde el PNV, Mikel Legarda se ha preguntado, como ya hiciera ayer en el debate de otra moción similar, por qué hay que mantener la política de dispersión diez años después de que ETA declarara el cese de la violencia.

Legarda ha pedido a todos "un esfuerzo conjunto para el cierre definitivo del pasado" y ha reconocido la "injusticia" de la violencia de ETA, pero ha dejado claro que, a la vez que hay que mantener el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, hay que ser capaces de promover las condiciones más favorables para la reinserción de los victimarios.

Unas palabras que no han gustado al diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez, que ha dicho no saber qué le había producido "más dolor de estómago", si las palabras de Bildu o las de Legarda.

El diputado del PSOE Patxi López ha señalado que, aunque hay muchos relatos de lo que pasó, en ninguno de ellos el asesino puede dejar de ser asesino y la víctima dejar de ser víctima.

"Eso no lo vamos a permitir los socialistas", ha advertido López, que le ha espetado a Alcaraz que él no representa a las víctimas y que el PSOE nunca va a enfrentar a unas víctimas con otras.

López ha reconocido que hubo un "tiempo oscuro" en el que las víctimas fueron abandonadas por todos. "Y muchos de los que hoy me quieren dar lecciones no aparecieron por allí", les ha reprochado.

"No me hablen de memoria a las víctimas ni de libertad, porque, si hoy nadie tiene que arriesgar su vida por defender sus ideas, es porque algunos, entre ellos, el ministro del Interior, se jugó la vida por defender la democracia", ha asegurado López, quien ha subrayado: "Como orgulloso socialista vasco que soy, lo sé, porque lo viví y sé perfectamente que en este país socialismo es libertad y que sin el socialismo no habría libertad".

La diputada del PP Teresa Jiménez-Becerril ha considerado que las víctimas no tienen que acudir a los tribunales si no están de acuerdo con la política penitenciaria del Gobierno, pues tienen que ser el presidente del Gobierno, el titular de Interior y la fiscal general del Estado los que deben defenderlas.

"Y si no quieren hacerlo, váyanse los tres a su casa, porque España no merece ser gobernada por un presidente que no respeta el Estado de Derecho", ha afirmado Becerril, para quien "la mayor humillación" es tener en el Congreso a Bildu y la "segunda" (humillación) es que el PSOE pacte con ellos "confundiendo a los jóvenes, que nunca sabrán quiénes son sus héroes".

Roberto Uriarte, de Unidas Podemos, ha criticado la trampa dialéctica de Vox cuando le dicen a alguien de Bildu, "Usted es ETA", como al diputado Jon Iñarritu, que nunca ha sido de la banda terrorista. "Y lo puedo decir yo, que he sido profesor suyo en la universidad".

Asimismo, a los diputados de Vox les ha dicho que "no están obligados a ser odiadores profesionales", pues "del odio se puede salir", y, tras considerar que es legítimo ser conservador, ha precisado que "lo que no es legítimo es basar la política en el odio".