Bildu vincula su apoyo a los presupuestos a la derogación total de la reforma laboral

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz económico de Bildu, Óskar Matute, ha vinculado este jueves su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a la derogación total de la reforma laboral y ha negado que se estén produciendo negociaciones al respecto que incluyan a los presos de ETA.

Así, ha indicado que hay que derogar "todos los aspectos lesivos" de la reforma laboral que son "prácticamente todos". "Ahora vemos que se apuesta por derogar o dejar sin efecto algunos pero quedan otros", ha indicado después de advertir que el acuerdo para apoyar los PGE no está concretado. Matute ha explicado que no presentaron enmiendas a la totalidad para dar tiempo a que se produzca un acuerdo, en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Asimismo, ha puesto el acento en las indemnizaciones por despido y ha pedido que se vuelva a la legislación anterior a la reforma laboral aprobada por el PP en 2012 que rebajó de 45 a 33 los días de indemnización por año trabajado.

Matute ha pedido que se apueste por un cambio de modelo porque los trabajadores han visto recortados sus derechos para que los márgenes empresariales vean sus beneficios "intactos". "Eso no es normal", ha rechazado. NIEGA QUE SE NEGOCIEN PRESOS POR PRESUPUESTOS

Por otro lado, Matute ha negado que se estén produciendo negociaciones que vinculen los PGE a algún acuerdo sobre los presos de ETA, al ser preguntado al respecto por las declaraciones del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi que el pasado 18 de octubre relacionó la aprobación de los presupuestos con la situación de los etarras encarcelados.

"No, rotundamente no, no hay nada de eso", ha respondido el diputado de Bildu que ha afirmado que solo "en mentes muy obtusas" cabe pensar que en un debate sobre los PGE entra una negociación de este tipo. Sin embargo, ha reiterado que su formación siempre defenderá un cambio en la legislación penitenciaria en lo relativo a la aplicación de "medidas de excepción" que todavía se mantienen para una realidad que "por fortuna desapareció" hace diez años.

Finalmente, al ser preguntado sobre si entiende que mucha gente considere éticamente reprobable que el Gobierno se apoye en una fuerza política que no condena expresamente la violencia, Matute ha defendido la legitimidad de Bildu, que representa a "250.000 vascos y vascas" y el Gobierno puede elegir con quien negociar.

Además Matute ha respondido que a él le parecen "éticamente reprochables" muchas cosas "en el estado español" como que se "inventen" delitos de odio contra la población inimgrante, que se den lecciones de democracia reconciliación y dignidad cuando hay más de 300.000 personas en cunetas. "Siceramente, en torno a la ética moral donde quieran y cuando quieran mantenemos el debate que haya que mantener pero me parece un terreno en el que todos podemos decir muchas cosas", ha terminado.