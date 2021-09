Los birmanos protestan a los 6 meses de la muerte de quien consideran su mártir

Bangkok, 3 sep (EFE).- Cientos de birmanos salieron a protestar en distintos puntos del país seis meses después del fallecimiento de la joven de 19 años Kyal Sin, considerada una mártir por la democracia después de que las fuerzas de seguridad le dispararan en la cabeza.

Según las imágenes difundidas en las redes y los medios locales, las protestas más numerosas se produjeron en Mandalay, la segunda ciudad del país y donde el pasado 3 de marzo la joven conocida en el país como "el ángel" recibió el disparo mientras protestaba contra el golpe de Estado militar del pasado 1 de febrero.

Muchos de los manifestantes llevaban camisetas negras iguales que las que vestía la joven cuando fue disparada, con el lema "Everything will be OK" (todo irá bien) sobreimpreso en blanco.

La imagen con este atuendo de Kyal Sin se ha convertido en el país en un símbolo de la resistencia contra la junta militar encabezada por el general Min Aung Hlaing, cuya brutal represión ha causado más de 1.000 muertes desde febrero.

Si bien en un primer momento la resistencia a la junta militar fue pacífica, la implacable represión de las fuerzas de seguridad fue sembrando el desánimo en algunos opositores, que en los últimos meses han decidido empuñar las armas.

A menudo sin conocimientos militares, muchos de ellos han recibido instrucción con las guerrillas étnicas, cuyos conflictos con el Ejército se han recrudecido en los últimos meses y han desplazado a decenas de miles de personas.

El Ejército birmano justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de la depuesta líder Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales. EFE

