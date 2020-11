El BNG dirá no a los presupuestos si la inversión en Galicia no supera mil millones

Sada (A Coruña), 20 nov (EFE).- El diputado del BNG en el Congreso, Nestor Rego, ha enfatizado este viernes que votará en contra de los Presupuestos Generales del Estado si la inversión en Galicia no supera los 1.000 millones de euros, ya que la cifra contemplada en el actual proyecto es de 832,24 millones.

Durante una visita al Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña), Rego ha apuntado, en declaraciones a los periodistas, que si tras las enmiendas parciales las cuentas del Estado sobrepasan los mil millones de euros que han cifrado votarán "a favor".

"Si no se mueven y no hay una corrección de esta discriminación vamos a votar en contra porque no vamos a colaborar en unos presupuestos que consideramos malos para nuestro país", ha aseverado el diputado.

En esta línea, ha dicho que las cuentas "empeoran" en 104 millones de euros las que presentó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2018.

Así, ha calificado las enmiendas presentadas por el BNG de "sensatas" y ha explicado que pretenden "corregir un agravio al país".