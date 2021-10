El BNG no pondrá veto a los presupuestos pero avisa de que su apoyo no está cerrado

Madrid, 27 oct (EFE).- El BNG no presentará enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos generales del Estado de 2022, como sí hizo frente a las cuentas de 2021, pero ha avisado de que su apoyo final no está todavía garantizado ya que el Gobierno "no está demostrando un gran interés".

En declaraciones en el Congreso, el dirigente del BNG Néstor Rego ha destacado que el nuevo presupuesto mejora la inversión territorializada para Galicia frente a las cuentas de 2021 que no suponían incremento alguno, por lo que parten de una "base mejor" y no presentarán enmienda a la totalidad.

Ha incidido en que siguen negociando con el Gobierno para aumentar esas inversiones territorializadas y, sobre todo, para modernizar la red ferroviaria en Galicia; en este sentido ha explicado que piden la implantación de servicio de cercanías en áreas metropolitanas.

También la creación de juzgados de violencia de género, medidas para resolver la crisis industrial en la zona de A Mariña (Lugo) y modificaciones para la normalización del uso de la lengua gallega en las administraciones.

"El Gobierno conoce la posición del BNG pero no está demostrando un gran interés en que este proceso de negociación salga adelante. Si el PSOE no se mueve, el BNG puede votar en contra", ha advertido el diputado gallego.

Además, el rescate de la AP9, la autopista del Atlántico, para que dejen de prorrogarse sus concesiones -declaradas ilegales por la Unión Europea por no haber respetado los principios de concurrencia- también será reclamo del BNG a través de sus enmiendas parciales a los presupuestos.

El BNG reclama que el Estado declare caducada la concesión y recupere la totalidad de los importes pagados en peajes desde 2013 a 2021, una cantidad estimada en casi 1.400 millones de euros.