El BNG pide un concierto económico para Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 (EUROPA PRESS)

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha propuesto que, en el primer trimestre de 2021, las fuerzas políticas con representación parlamentaria aborden un nuevo modelo de financiación para Galicia, con el convencimiento de partida de que la comunidad necesita "un concierto económico".

"Es urgente que Galicia tenga posición en este ámbito", ha manifestado Pontón, en rueda de prensa, en la que ha expresado que hay que ir más allá de una cuestión de un punto arriba o abajo sobre algunos impuestos, en referencia al debate sobre armonización fiscal para el conjunto del Estado.

Pontón ha remarcado que el modelo de financiación, "caducado" de 2014, lleva a Galicia a una financiación "claramente insuficiente, que nos discrimina", como se ha observado, dijo, en pleno debate de los presupuestos "más expansivos" del Estado. "No podemos seguir permitiendo un déficit crónico en la financiación de servicios esenciales", ha aseverado.

Por ello, el BNG sostiene que es "urgente abrir el debate de un nuevo modelo de financiación". "Hay que avanzar", ha indicado, para tener la "llave del dinero", para que la financiación sea "justa y adaptada a al realidad del país".

Para los nacionalistas, es necesarios "tener capacidad en el ámbito financiero" para "acabar con el centralismo en este terreno". Por ello, Pontón ha avanzado que el BNG propondrá en el primer trimestre de 2021 "abrir y concluir" un debate para afrontar esta cuestión.

"Tenemos claro que con un concierto económico saldríamos ganando", ha augurado Pontón, como premisa de partida, antes de poner el acento en el "modelo caducado desde 2014" que deja a Galicia con una financiación "claramente insuficiente".

POSICIÓN PARA LOS "PRÓXIMOS AÑOS"

La también diputada nacionalista ha incidido en que "la clave no es la armonización fiscal, sino realmente cuál va a ser la postura de los próximos años". "Lo importante es poder trabajar para que esta situación mejore para el futuro", ha aseverado Pontón, quien ha indicado que la fórmula puede ser una ponencia, una comisión de estudio o "sentarse en una mesa".

"Cualquiera nos vale, lo que no nos vale es lo que pasó estos años, que no se abriese el debate del modelo de financiación, que necesitamos con claridad", ha remarcado Pontón, quien ha llamado a "poner por delante los intereses de este país" y "no estar teledirigidos".

La parlamentaria nacionalista ha insistido en que la financiación autonómica "no puede ser un tabú", porque "lo que nos estamos jugando es clave".