Bolaños defiende el estado de alarma por el que el PP y Vox le piden dimitir

Madrid, 9 sep (EFE).- El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido este jueves los estados de alarma y sus prórrogas que aprobó el Gobierno para "salvar vidas" con la "mínima limitación de derechos" y ante los que el PP y Vox le han pedido que dimita al considerarle como uno de sus principales "cerebros".

Bolaños ha acudido a la comisión Constitucional del Congreso para dar cuenta de las líneas de actuación de su departamento, una comparecencia en la que ha cruzado reproches con la oposición en asuntos como la gestión de la covid-19 y el bloqueo para renovar los órganos constitucionales.

El titular de la Presidencia ha lanzado mensajes de optimismo en el futuro de España ante la evolución de la vacunación y la recuperación económica y ha ofrecido y pedido diálogo a los grupos para seguir en esa senda.

Por ello ha avanzado que en la semana que comienza el 20 de septiembre se reunirá con los portavoces de los grupos para pedirles "responsabilidad y sentido de Estado" en cuestiones como los presupuestos y la renovación de los órganos constitucionales.

A la espera de esos encuentros, ha mantenido varios ásperos cara a cara con la portavoz del grupo popular, Cuca Gamarra, y la de Vox, Macarena Olona.

Uno de ellos a cuenta de los estados de alarma aprobados por el Gobierno y ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional, al igual que hizo con el primero que se decretó, considere también inconstitucional el segundo.

Los magistrados del Tribunal Constitucional tienen previsto comenzar a deliberar sobre el recurso presentado por Vox al estado de alarma decretado en octubre a partir de un primer borrador del ponente Antonio Narváez y que previsiblemente planteará su inconstitucionalidad.

Bolaños ha defendido en todo momento los estados de alarma decretados para "contener el virus y salvar vidas" afectando lo más mínimo a los derechos de los ciudadanos.

"Máxima protección con la mínima limitación de derechos", ha subrayado antes de recordar que el Tribunal Constitucional todavía no ha tomado una decisión sobre el de octubre.

Además, ha recalcado que en ningún momento se ha puesto en duda la utilidad del estado de alarma por parte del Constitucional, sino el "paraguas jurídico" utilizado y ha lamentado la "incoherencia" de PP y Vox ante las medidas aprobadas.

Frente a ello, Cuca Gamarra ha dicho que Bolaños es el "fontanero de esa chapuza de ilegalidad" que a su juicio fue la prórroga del estado de alarma.

"Tras convertir la lucha sanitaria contra la pandemia en una barra libre de abusos antidemocráticos, sólo tiene una salida si se confirma esa ponencia (del Tribunal Constitucional) y es dimitir", ha señalado.

Por su parte, Olona ha criticado también duramente la actuación de Bolaños, al que ha acusado de ser "un jurista al servicio de la auténtica maldad que esconde este Gobierno".

"Ha sido el fallo más grave en la historia de la democracia española por el cercenamiento de derechos y libertades de 47 millones de españoles y nadie ha asumido una sola responsabilidad", se ha quejado Olona antes de pedir la dimisión del ministro.

Pero las acusaciones entre la oposición, especialmente el PP, y Bolaños se han extendido al bloqueo en la renovación de los órganos constitucionales.

El titular de la Presidencia ha considerado que la actitud del PP es "una estrategia política irresponsable".

"Les llamo al consenso. Les tiendo la mano para que cumplan la Constitución, la ley. No cumplir la ley es inaceptable y antidemocrático. Les pido consenso y sentido de Estado", ha añadido.

De la misma forma, ha insistido en que al PP no le quedan ya más excusas para eludir la renovación y en que ha quedado demostrado que el partido de Pablo Casado no cumple la ley porque no le gusta.

Ante esas palabras, Gamarra ha cuestionado a Bolaños que dijera recientemente que "los jueces no pueden elegir a los jueces", lo que demuestra en su opinión "el totalitarismo latente de un Gobierno atado a Podemos".

"Está desarrollando un papel de sepulturero político que le llevará a enterrar el fundamento clave en todo Estado de derecho: la separación de poderes", ha añadido Gamarra, que ha acusado al PSOE de ser el responsable del bloqueo del CGPJ y ha reiterado la propuesta del PP de reformar como paso previo la ley que regula el órgano de gobierno de los jueces.

En su comparecencia, Bolaños ha avanzado que el Gobierno prevé la tramitación de la nueva ley de secretos oficiales en 2022 y ha defendido plenamente la monarquía parlamentaria separando la institución de la situación del rey Juan Carlos.

Ha pedido el apoyo unánime a la ley de memoria histórica, ante la que algunos portavoces, como el del grupo mixto, Carlos García Adanero, de UPN, le han reprochado la lentitud en su tramitación, y otros, como Jaume Asens, de Unidas Podemos, han precisado que es la ley la que llega tarde.

También ha anunciado el ministro que a partir de este mes de septiembre "y de forma consensuada con la Iglesia católica" el Gobierno retomará los trabajos de las subcomisiones creadas para tratar asuntos como la situación de los bienes inmatriculados de esta institución religiosa, el régimen tributario y la obra pía de Roma.

Por otro lado, ha dicho estar "convencido" de que la reforma prevista en el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido' al hablar de las personas con discapacidad "contará con los apoyos suficientes para que salga adelante".