Bolaños defiende el diálogo en Cataluña frente a la confrontación de PP y Vox

Madrid, 22 sep (EFE).- El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha reivindicado este miércoles en el Congreso que el Gobierno pretende con la mesa de diálogo en Cataluña "encarar" el problema y ha acusado tanto al Partido Popular como a Vox de buscar el conflicto y la confrontación.

"Ustedes son el conflicto, nosotros somos el diálogo", ha espetado Bolaños a la diputada del PP Edurne Uriarte en la sesión de control al Gobierno, en un pleno al que no ha asistido el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que asiste en Nueva York a la 76 ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ha preguntado el ministro al PP si su proyecto es "cronificar la fractura" en Cataluña y le ha leído su "hoja de servicios" en Cataluña: "dos reférendums ilegales, dos leyes de desconexión y una declaración unilateral de independencia". "Una catástrofe para España y para Cataluña".

También ha defendido la mesa frente al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, al que ha pedido que el líder de su partido, Santiago Abascal, rectifique las declaraciones en las que dijo que Pedro Sánchez debió haber abofeteado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por retirar la bandera española para comparecer ante la prensa.

"Frente a las bofetadas, nosotros diálogo; frente a la crispación, nosotros argumentos; frente al odio, convivencia. Lo que queremos es hacer política útil en Cataluña y buscar soluciones dialogadas que garanticen convivencia entre españoles", ha recalcado.

El ministro de la Presidencia se ha enfrentado a las críticas tanto del PP como de Vox porque Sánchez no moviese "un dedo" cuando Aragonès retiró la bandera nacional y por negociar con quienes protagonizaron "gravísimos delitos" en 2017 y dicen que lo van a volver a hacer.

"Y todo porque quieren asegurarse sus sillones en la Moncloa", ha denunciado Uriarte, que ha acusado al Gobierno de hacer una mesa "en contra de al menos la mitad de los catalanes" y de la "mayoría de las comunidades autónomas que cumplen la ley".

Vox ha acusado al Ejecutivo de traición, de "someterse a lo que dicen los separatistas porque les necesita para gobernar" y ha afeado que el Gobierno hable de diálogo y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, evite responderle sobre Cataluña pues a ella dirigió su pregunta, o que no acudan al pleno varios ministros.

Ante sus quejas, el ministro de la Presidencia ha recordado que Vox ha rechazado reunirse con él en el marco de su ronda de contactos con los grupos parlamentarios, y le ha pedido que se dejen de excusas de "cuartos oscuros" porque pueden verse al aire libre, en el parque.

"Aprecio mucho su invitación a una cita en el parque pero la declino amablemente", ha respondido el diputado de Vox, que ha defendido que para dialogar con su grupo el Gobierno debe cortar con "independentistas y filoterroristas".

Posteriormente, el diputado del PP Vicente Betoret ha dicho a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que la mesa es "una cortina de humo para conspirar a puerta cerrada", y le ha preguntado "para cuándo el diálogo con las familias que no llegan a final de mes y no pueden pagar la luz" o con "quien quiere educar a sus hijos en castellano y en Cataluña no lo consigue".

La portavoz del Gobierno ha reprochado al PP que "no les gusta hablar" y ha señalado que este partido tiene "deberes por hacer", como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros órganos constitucionales. EFE

