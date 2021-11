Bolaños destaca que el fomento de la memoria democrática es la herramienta "para no repetir los errores de la historia"

"La España de hoy es la España que hicieron ellos", afirma el ministro sobre los luchadores antifranquistas

OVIEDO, 26 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha abogado este viernes en Oviedo por conocer y fomentar el conocimiento de la memoria democrática. "Solo así es posible que no seamos capaces de repetir los errores de la historia", ha defendido.

Así lo ha indicado el ministro en el acto de celebración del I Día de la Memoria Democrática Asturiana, celebrado en el Archivo Histórico de Oviedo, durante el que se ha hecho entrega de la Medalla de Asturias 2020 a título póstumo a Vicente García Riestra, exiliado y superviviente del campo de concentración de Buchenwald. El acto ha estado presidido por Bolaños y por el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, además de varios miembros de su Ejecutivo.

Durante su intervención, Bolaños ha destacado que la memoria democrática supone el "presente y futuro" de unos valores "que no podemos perder". En ese sentido, ha puesto de ejemplo el Archivo Histórico de Asturias, ubicado en la antigua cárcel de la capital asturiana. "Un lugar de represión es hoy es un archivo que garantiza el principio de verdad, que conozcamos todo para garantizar que no se repetirá. A través de la investigación y conocer el pasado es como no repetiremos esos hechos tan lamentables", ha insistido el ministro.

En ese sentido, ha querido poner en valor los 'lugares de reconocimiento' en el espacio público para recordar y homenajear a los que perdieron su vida y que lucharon "para que la democracia sea una realidad". "Hemos aprendido de ellos y hemos sabido que la democracia no viene sola", ha señalado.

"En España hubo personas que se dejaron su vida para que seamos una democracia en la que viven 47 millones de personas que pensamos diferente. Esa es la España que nos enseñaron los que lucharon por la democracia", ha indicado, para insistir que la memoria no es solo pasado porque "también se proyecta hacia el futuro".

Por otro lado, ha recordado que la fecha del Día de la Memoria Democrática de Asturias es el 23 de septiembre --no se celebro antes por la situación sanitaria--, coincidiendo con el mismo día de 1937, durante la caída del Frente Norte, cuando más de 1.100 niños y niñas embarcaron rumbo a la Unión Soviética para escapar de la Guerra Civil.

Una situación que ha contrapuesto con el trabajo realizado para acoger refugiados afganos tras la llegada de los talibanes al poder o la donación de vacunas contra la COVID a países desfavorecidos. Por todo ello, ha indicado que los luchadores antifranquistas ganaron "porque hoy España es la que ellos soñaron, un lugar libre y solidario".

Para finalizar, ha puesto de ejemplo al Gobierno asturiano por su "compromiso" con la memoria democrática y por legislar en ese sentido. "España tiene que aspirar a tener leyes como los países del entorno, es en lo que estamos trabajando y Asturias es un ejemplo", ha sentenciado.