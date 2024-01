Bolaños reclama a Junts y Podemos que no tumben los decretos anticrisis: “Piensen en las personas y no en intereses partidistas”

El Gobierno apura in extremis las negociaciones para esquivar la primera derrota parlamentaria de la legislatura. A solo unas horas de las votaciones del conjunto de decretos que intenta revalidar el Ejecutivo de Pedro Sánchez, los socialistas mantienen la interlocución directa con la cúpula de Junts para intentar hacerles variar su postura de rechazo a esas medidas.

Durante su intervención este miércoles en el Pleno extraordinario que se celebra en el Senado por las obras que se acometen en el Congreso, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha reclamado a Junts que se replanteen su rechazo a las medidas. “No hay razón política ni ideológica para no apoyar a las familias. Todas las medidas de estos decretos hacen la vida más fácil a los ciudadanos, a las familias y las empresas”, ha dicho Bolaños.

El ministro ha reclamado a sus socios que “cuando llegue el momento de votar piensen en las personas y no en intereses partidistas”. “Su elección de hoy es sencilla. Su voto de hoy determina el precio de los alimentos mañana. Cada pensionista que les votó está hoy mirándoles porque cada voto decide si le congelan su pensión. Les pido que sigamos en el camino del crecimiento económico y la justicia. No puede ser que hoy el Congreso vuelva a aprobar recortes como hace un lustro”, ha clamado.

Una línea parecida ha seguido Sumar en su intervención durante el debate del primer decreto de esta mañana, el que contiene un paquete de medidas para reformar la justicia y de cuya aprobación depende la nueva entrega de fondos europeos. La diputada de esa formación Engracia Rivera ha apelado además desde la tribuna a la responsabilidad del Partido Popular, que ya ha adelantado también que rechazará las iniciativas que se votan hoy. “Tienen la oportunidad de oro para demostrar que son un partido de Estado”, les ha dicho. “Todos esos fondos a quien tienen que salvar no es al presidente sino a la mayoría social de este país”, ha insistido.

Tanto Sumar como Esquerra Republicana y también el diputado del BNG, Néstor Rego, han criticado a pesar de su apoyo al decreto que el Gobierno abuse de la vía del decreto para aprobar este tipo de iniciativas. “Todos los grupos que en su momento apoyamos la investidura hemos dicho que el sistema de legislación a través de decretos leyes no nos convence”, ha dicho la diputada republicana Pilar Vallugera en su turno de réplica. “A pesar de la necesidad y urgencia no hace falta ponerlo todo en un mismo decreto. Pedimos que sean conscientes de que los grupos no estamos a su servicio”, ha reclamado.

Junts y Podemos mantienen el 'no'

A primera hora de esta mañana, Junts mantenía su negativa a apoyar los tres decretos del Gobierno. Tras una “negociación intensa” en las últimas horas, Junts no se ha movido de sus posiciones. “Ahora mismo seguimos en el 'no'”, ha asegurado su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, en una entrevista en RAC1. Sin embargo, Nogueras también ha sostenido que “hay tiempo para rectificar”. Y se ha dirigido al Gobierno: “Les hemos dejado claro que, si nos presentan un decreto con las medidas sociales sin trampas les votaremos a favor”. Informa Neus Tomàs.

El partido de Carles Puigdemont ha rehusado intervenir en los primeros debates de los decretos en el Congreso para marcar su posición y previsiblemente hablará en el último, el de medidas para paliar los efectos contra la crisis.

Por su parte, Podemos sigue también en su posición de rechazo a dos de los tres decretos que se debaten. La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha asegurado esta mañana en TVE que durante “toda la noche” su formación no ha tenido “ninguna conversación con el Gobierno”. “Es inexplicable que el Gobierno no se siente a negociar”, ha añadido. “El PSOE nos pidió que votáramos los decretos gratis, a cambio de nada. Y los votos de Podemos no son a cambio de nada, necesitamos que haya una negociación real”, ha indicado Belarra. Informa África Gelardo.

Durante su intervención en el debate del primer decreto, la diputada de Podemos Martina Velarde sí ha confirmado el apoyo a la iniciativa con las reformas del sistema de Justicia, aunque ese decreto también caerá porque Junts se niega por el momento a votar a favor.