Bolsonaro dice que "sólo Dios" lo saca de la Presidencia de Brasil

Sao Paulo, 15 abr (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este jueves que "sólo Dios" lo puede sacar de la "silla presidencial", en alusión a la posibilidad de que se produzca un juicio de destitución en momentos en que sube la temperatura política en el país.

"Sólo Dios me saca de la silla presidencial y me saca, obviamente, quitándome la vida. Aparte de eso, lo que estamos viendo pasar en Brasil no va a concretarse. En absoluto", dijo el mandatario durante su tradicional transmisión en directo en las redes sociales.

Bolsonaro hizo las declaraciones tras conocer la información de que la magistrada Cármen Lúcia, del Supremo Tribunal Federal (STF), estableció un plazo de 5 días para que el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, explique por qué no ha analizado los cerca de 100 pedidos de destitución presentados hasta el momento contra el presidente.

En los últimos días, el líder ultraderechista ha subido el tono después de que el Senado, por decisión de la Corte Suprema, acordara instalar una comisión para investigar las omisiones en que pudo haber incurrido el Gobierno en el combate a la pandemia de coronavirus, que atraviesa su peor fase en el país, con más de 365.000 muertos por la enfermedad.

Este jueves, volvió a afirmar que "la población es quien dicta los rumbos de su nación", aunque aseguró que el "Gobierno Federal va a actuar dentro de las cuatro líneas de la Constitución restableciendo el orden en Brasil".

Bolsonaro también comentó la decisión de la Corte Suprema de anular hoy las penas de prisión contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, su principal opositor político, y comparó números de su Gobierno con el del líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien recupera plenamente todos sus derechos políticos y podrá aspirar a la Presidencia en 2022.

"Si Lula vuelve, por el voto directo, por el voto auditable, todo bien. Pero piensa cómo será el futuro de Brasil con el tipo de gente que él va a traer para dentro de la Presidencia", expresó.

Y agregó: "Si Lula es elegido, en marzo de 2023, tres meses después, él va a elegir dos magistrados más para el Supremo Tribunal Federal. Creo que la conclusión cabe a todos ustedes".