Boñalos agradece a Sánchez el honor de servir a su país en Presidencia: "Estas cosas ni se piden ni se pueden rechazar"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El nuevo ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha agradecido este lunes al presidente Pedro Sánchez su confianza en él para pasar de la "sombra" a la primera línea, asumiendo la cartera que hasta ahora llevaba Carmen Calvo, y ha asegurado que "estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar".

"Las veces que he pensado y me he alegrado de no ser ministro. Unas cuantas", ha bromeado, tras recibir de manos de Calvo su nueva responsabilidad, en la que ha sido, según la ya exvicepresidenta primera, el traspaso de carteras "más amoroso" de la historia.

En su breve intervención durante el acto que se ha celebrado en Moncloa, en la sede del Ministerio de la Presidencia, Bolaños ha agradecido personalmente a Calvo el trabajo que han realizado juntos estos tres años de Gobierno, él, como secretario general de la Presidencia.

"Carmen, compañera, amiga, alguna misión nos ha encargado el presidente, alguna era fácil, incluso no demasiado", ha vuelto a bromear, antes de ponerse serio y defender que en su nuevo cargo, va a seguir trabajando para "transformar España". "Agradezco enormemente a Sánchez que me dé la oportunidad de servir a mi país", ha zanjado.