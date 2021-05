Bonheví pide para el PDeCAT un proyecto global potente y diferenciado en Cataluña

Se despide como presidente ejecutivo: "He querido mucho a este partido"

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha dicho este sábado, ante el Consell Nacional de la formación, que el partido necesita un "proyecto global potente para Cataluña" que dé respuestas a la ciudadanía.

"Un proyecto político diferenciado de lo que está pasando en Cataluña estos últimos meses y años, que muchos ciudadanos y cuidadanas de Cataluña piden porque no se sienten identificados con la política actual", ha reivindicado.

ASAMBLEA IDEOLÓGICA

Ha añadido que harán una "asamblea ideológica" como mucho después del verano, para definir qué tiene que representar este centro amplio y el proyecto político del PDeCAT.

"Una asamblea que debe servir para posicionar nuestro proyecto político en las municipales, para posicionar nuestro proyecto político a nivel de país, y para posicionar nuestro proyecto político en toda la sociedad civil de Cataluña", ha declarado.

Finalmente, se ha despedido como presidente ejecutivo del partido: "He querido mucho a este partido, lo quiero, he trabajado con pasión y he dedicado todas las horas de mi día a día".