Bonvehí prepara a las bases del PDeCAT ante su posible escisión de JxCat

Barcelona, 24 jul (EFE).- El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha dirigido este viernes una carta a la militancia en la que advierte de que aún no hay acuerdo para confluir con el partido que impulsa el expresident Carles Puigdemont y prepara a las bases para una posible escisión en el espacio de JxCat.

A menos de 24 horas de que se celebre el acto fundacional de Junts per Catalunya como partido, capitaneado por Puigdemont, Bonvehí ha puesto de manifiesto la falta de acuerdo para que la formación heredera de Convergència, PDeCAT, se incorpore a este proyecto.

"A día de hoy, pese a los esfuerzos ingentes por parte del PDeCAT, la voluntad como partido de transitar hacia Junts per Catalunya no ha sido posible ya que el nuevo instrumento que se constituye mañana ha hecho un llamamiento a sumar personas a título individual y en cambio no garantiza que el Partit Demòcrata y lo que representamos esté ahí", ha recalcado en su carta a la militancia.