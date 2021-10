Borràs critica que ERC y la CUP no participen en las elecciones del CxRep este domingo

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha criticado que ERC y la CUP no participen en las elecciones este domingo a la Asamblea de Representantes del Consell per la República (CxRep), presidido por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Es fantástico no participar en un lugar y decir que, entonces, no es suficientemente plural porque no participas, cuando estás invitado", ha argumentado este domingo en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press.

Borràs ha defendido que este órgano es "el espacio más transversal que hay dentro del independentismo".