Borràs (Junts) condiciona activar la DUI a "tener toda la fuerza para no tener que recular"

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha condicionado este martes la activación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) a "tener toda la fuerza para no tener que recular" y ha aclarado que activarla no equivale a levantarla.

"No entremos en el marco mental español", ha reclamado la candidata de Junts a la Presidencia de la Generalitat en una entrevista en TV3, recogida por Europa Press, en la que se ha referido a la hoja de ruta del partido para activar la DUI si los independentistas superan el 50% de los votos.

Sin embargo, ha añadido que no renuncian al diálogo con el Estado pero dejando claro que debe pasar por la aprobación de la amnistía, como punto de partida, y por el ejercicio del derecho a la autodeterminación.

Tras reiterar que quieren impulsar un proceso "inclusivo de culminación del 1-O", ha sostenido que lo quieren hacer con todos los partidos independentistas que quieran sumarse a ello, al preguntársele si cuenta también con el PDeCAT.

SOBRE LA CUP

Por otra parte, ha emplazado a la CUP a decidir si está "al lado de la injusticia española o de la democracia catalana" después de que su cabeza de lista, Dolors Sabater, haya cuestionado que la puedan investir como presidenta si sigue investigada por el supuesto fraccionamiento de contratos cuando era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes.

"La CUP deberá tomar sus decisiones", ha subrayado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, donde ha admitido que este caso, que está en manos del Tribunal Supremo y que podría derivar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) cuando deje el Congreso, quiere condicionar su vida, su libertad y el ánimo de sus familiares.

"Cuando el Tribunal Supremo se pone no se pone por poco. Aparecen los 15 años de prisión como amenaza. Como no hay caso y esto no debería pasar en un país democrático, intento que no me condicione en nada", ha asegurado también en otra entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Al preguntársele qué pasará si la inhabilitan y si Junts trabaja en alternativa para mantener la Presidencia la Generalitat en caso de ganar, Borràs ha rechazado pensar en un escenario "que no debería existir porque, como no hay caso, no debería haber inhabilitación". "El partido tiene pensado trabajar con la candidata que tiene porque trabajamos en un marco mental catalán", ha remarcado.