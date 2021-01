Borràs (Junts) sobre Illa: "Salvémonos de este Salvador, porque no nos salvará de nada"

Turull reclama sacar adelante el 1-O sin "excusas" en alusión implícita a ERC

La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha criticado este domingo al cabeza de lista del PSC, Salvador Illa, asegurando que "no salvará de nada" a los catalanes tras la gestión que ha hecho de la pandemia de coronavirus.

En un mitin presencial y telemático en La Seu d'Urgell (Lleida), ha cuestionado que Illa sea una solución para Cataluña: "Es la devolución de un producto defectuoso. Se fue siendo la cuota del PSC y vuelve aquí siendo la cuota del PSOE. Seguramente se lo quitan de encima por incompetente. Salvémonos de este Salvador, porque no nos salvará de nada".

"Yo lo llamo el 'defecto Illa", ha añadido parafraseando el 'efecto Illa', y ha destacado que el socialista negó tres veces que iba a ser el cabeza de lista del PSC.

También ha intervenido el expresidente Carles Puigdemont, que desde Bruselas ha comparado la "solvencia del cabeza de lista por Lleida, Ramon Tremosa, con la incompetencia" de Illa, alegando que el socialista es quien peor ha gestionado la pandemia según los últimos rankings mundiales.

"¿En manos de quien queréis dejar el país? ¿En quién confiarías vuestros intereses?", ha preguntado.

Según Puigdemont, si reclama gestionar todos los recursos y tener todas las herramientas de un estado es "para hacer las cosas bien", y considera que Illa viene de una cultura española que, a su juicio, siempre acaba perjudicando a Cataluña.

RAMON TREMOSA

Tremosa ha replicado al Gobierno central y al PSOE que no pueden "dar lecciones" sobre la gestión de la pandemia si se tienen en cuenta los retrasos en el pago de los ERTEs, frente a una Generalitat que ha pagado a 30 días todas las ayudas a bares, restaurantes, comercios y salas de ocio, ha dicho.

"Salvador Illa, si es presidente de la Generalitat ¿hará como el Gobierno? Si debe haber más cierres, ¿no dará ni un euro a los sectores cerrados por decisión de la autoridad sanitaria? El Gobierno no ha dado ni un euro, no ha perdonado ni un impuesto y no ha pospuesto ni una cuota", ha lamentado.

Tras recordar que el socialista José Montilla fue presidente con un 59% de participación electoral, ha advertido de que está en manos de los catalanes "remontar la participación que esperan y conseguir una victoria importante para seguir avanzando".

JORDI TURULL

El exconseller Jordi Turull ha lamentado oír a partido que "sólo ponen excusas y no quieren molestar al Estado porque cada vez la zanahoria es más diminuta y los palos más grandes", en alusión implícita a ERC.

"Dejemos de hablar de excusas de por qué no sacamos adelante culminar el 1-O", ha reclamado Turull, tras dejar claro que no ha perdido ninguna de sus convicciones pese a la prisión.