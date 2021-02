Borràs pide el voto de los pragmáticos para que "el 155 no entierre al 1-O"

Barcelona, 12 feb (EFE).- La candidata de Junts a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, ha hecho un llamamiento a los indecisos y a los "pragmáticos" a apostar por el "voto útil" de su partido, para evitar así que "el 155 entierre al 1-O" y para dar un mensaje al mundo de que el soberanismo "no se ha rendido".

Junts ha organizado el mitin final de campaña en el Centro de Artes Digitales de Barcelona, con diversas conexiones de dirigentes e imágenes en pequeño de numerosos militantes, como telón de fondo, siguiendo el acto desde sus casas.

En el acto han intervenido también el expresidente catalán Carles Puigdemont (por videoconferencia); el secretario general del partido, Jordi Sànchez; el exconseller Jordi Turull, y los cabeza de lista por Tarragona, Lleida y Girona, Albert Batet, Ramon Tremosa y Gemma Geis, respectivamente.

Consciente de que cualquier victoria será ajustada, Borràs se ha dirigido a los indecisos para dejarles claro que su voto puede ser "decisivo para que el independentismo se imponga este domingo al Partido Socialista".

"A los que os lo estéis pensando; yo os he representado siempre, he sido vuestra voz, la voz de los presos políticos; sé que sois pragmáticos y el voto útil es el que no se pierde, el que mira adelante desde un pasado compartido", ha afirmado Borràs para evitar fugas al PDeCAT.

La candidata ha pedido así que el próximo domingo "el 155 no entierre al 1-O, como muchos querrían".

Ante la próxima votación del suplicatorio de Carles Puigdemont en la Eurocámara, la diputada en el Congreso ha llamado a aprovechar el 14F para dar "un mensaje contundente al corazón de Europa".

"Emitamos un mensaje claro al mundo y a Europa de que estamos ahí, de que no nos hemos rendido, de que España no es una democracia plena, sino una monarquía vacía de escrúpulos", ha afirmado.

Ha enfatizado que Junts es "el único partido en disposición de ganar y de ganar bien" y ha pronostica que en lugar del "efecto Illa" -en referencia al candidato del PSC- habrá un "efecto Junts", que es "transformador",

"Otros prefieren la vía amplia -el eslógan de ERC-, que incorpora a partidos no independentistas, y así no se avanza; nosotros somos la garantía que solo habrá un gobierno independentista", ha subrayado.