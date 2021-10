Borràs reprocha a Batet que no haya preservado la "autonomía" del Congreso

Barcelona, 23 oct (EFE).- La presidenta del Parlament catalán, Laura Borràs, ha reprochado este sábado a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, que no haya "preservado" la "autonomía" del Congreso al confirmar la pérdida del escaño de un diputado de Unidas Podemos a instancias del Tribunal Supremo.

Tras participar en un acto junto al Monumento a la Sardana en Barcelona, Borràs se ha referido a la decisión de Batet de comunicar a Alberto Rodríguez la pérdida de su condición de diputado de Unidas Podemos, tal como le requirió el Tribunal Supremo, que lo condenó a una pena de prisión conmutable por multa y a una pena accesoria de inhabilitación por un delito de atentado a un agente de la autoridad.

Borràs se ha mostrado partidaria de "mantener la separación de poderes", sin permitir que los tribunales puedan incidir en la vida parlamentaria como ha ocurrido en este caso.

Tras recordar que esta semana ella misma ha "defendido" el voto delegado del exconseller y diputado de JxCat en el Parlament Lluís Puig, huido en Bélgica desde 2017, Borràs ha recriminado a Batet que no haya "preservado la autonomía" del Congreso.

La autonomía de las cámaras, ha subrayado Borràs, "es una manera de preservar la separación de poderes y, por lo tanto, el buen funcionamiento de la democracia".

En su momento, ha denunciado, Batet "ya no respetó los derechos de los diputados Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, no los defendió, no dio ni tan solo la oportunidad de que tuviesen un proceso de suplicatorio, directamente los suspendió como diputados".

"Cuando ejercemos la presidencia de una cámara parlamentaria hemos de saber que representamos la soberanía del pueblo y hay que preservar esta soberanía", ha insistido.

Sobre la intención de Podemos de emprender acciones legales para protestar por la retirada del escaño a uno de sus diputados, ha comentado que el independentismo ya había "advertido" de estas prácticas judiciales, que "a nadie le pueden coger por sorpresa".

"De manera prácticamente unánime se miró hacia otro lado cuando el Estado estaba poniendo en juego la democracia para intentar mantener su unidad como Estado. Nosotros desde Cataluña ya advertimos de que esto ahora nos pasaba a nosotros pero que esta degradación no tiene freno, y ahora se está empezando a ver", ha recalcado.