Borràs retrasa las consultas de investidura hasta que ERC formalice su grupo

Barcelona, 18 mar (EFE).- La presidenta del Parlament, Laura Borràs, retrasará la preceptiva ronda de consultas con los líderes parlamentarios catalanes, previa a su propuesta de candidato a la investidura como presidente de la Generalitat, hasta que ERC constituya formalmente su grupo parlamentario.

De acuerdo con el reglamento del Parlament, corresponde a la presidenta de la cámara proponer un candidato que reúna los apoyos suficientes para ser investido presidente de la Generalitat, tras consultar a los diferentes líderes parlamentarios.

Borràs ha visitado este jueves a los líderes independentistas presos en la cárcel de Lledoners, seis días después de haber sido elegida presidenta del Parlament, y a la salida ha justificado por qué aún no ha activado la ronda de consultas previa al debate de investidura.

"No he podido comenzar esta ronda de consultas entre otras cosas porque aún no están constituidos todos los grupos parlamentarios", ha alegado.

El reglamento de la cámara catalana establece que los grupos deben constituirse en el plazo de ocho días hábiles a contar desde el día siguiente a la constitución del Parlament, que tuvo lugar el pasado viernes, por lo que técnicamente tienen tiempo hasta el miércoles que viene.

Según fuentes parlamentarias, todos los grupos ya se han constituido en los últimos días salvo uno, el de ERC, precisamente el partido que aspira a investir a Pere Aragonès como president en un debate de investidura que, como muy tarde, debe celebrarse el 26 de marzo.

Fuentes de ERC consultadas por Efe han indicado que aún no han decidido en qué fecha formalizarán la constitución de su grupo, si bien apuntan al próximo lunes como día más probable.

Mientras tanto, las negociaciones entre ERC, JxCat y la CUP aún prosiguen y, en el seno de estos partidos, cunde la sensación de que habrá que esperar hasta "el último suspiro" para ver sus resultados.

A Aragonès le bastarían los votos a favor de ERC y JxCat y la abstención de la CUP para ser investido en segunda votación, por mayoría simple.

Además de Aragonès, también el socialista Salvador Illa ya ha anunciado su intención de postularse para la investidura, si bien la propuesta de candidato para el debate del 26 de marzo corresponde a Borràs.

Cuando todos los grupos estén constituidos, ha asegurado Borràs, se iniciará "la ronda de consultas, tal y como marca el reglamento" de la cámara, que además "indica claramente que el día 26 debería poder hacerse este debate si hay candidato que disponga del apoyo" necesario.

"En el caso de que haya este apoyo para alguno de los candidatos, se hará efectivo el pleno en el límite que marca el reglamento", ha señalado.

Por su parte, Ciudadanos ha registrado en el Parlament una propuesta de resolución que pide que se mantenga la "tolerancia cero" con la corrupción y no se acepten reformas del reglamento de la cámara para evitar que se deriven responsabilidades a los diputados investigados o imputados "como pretende Laura Borràs".

El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha mostrado su rechazo a las conversaciones entre JxCat, ERC y la CUP para reformar el reglamento del Parlament y "blindar los derechos" de aquellos diputados que puedan estar procesados o incluso condenados pero que aún no tengan una sentencia firme, lo que podría proteger a Borràs, investigada por presuntas irregularidades en contratos en su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas.

Por su parte, Vox ha registrado un escrito dirigido a la Mesa del Parlament en el que piden que se reconsidere la decisión de excluir como oyentes de las reuniones a los grupos que no tienen representación en este órgano.