Borrell ve mejoras en las elecciones venezonalas pero detecta aún carencias

Bruselas, 8 dic (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, dijo este miércoles que ha habido "mejoras" en la organización de las elecciones del pasado 21 de noviembre en Venezuela con respecto a otros comicios, pero persisten las "carencias" tanto a nivel electoral como político.

"La misión a Venezuela me ha dado una gran alegría porque podría haber salido muy mal y ha salido muy bien", dijo Borrell en declaraciones a un grupo de periodistas españoles, en relación con la Misión de Observación Electoral (MOE) de la UE a Venezuela.

"Francamente creo que ha sido un éxito esta misión. Fue un riesgo político mandarla, saben que fue objeto de críticas por la derecha y por la izquierda (...) pero creo que la misión ha cumplido con su misión de sobra: ha hecho una presencia sobre el terreno, no ha habido incidentes, ha reportado, ha analizado lo ocurrido con un conocimiento de causa", dijo Borrell.

Opinó que "ha contribuido a señalar las carencias del sistema político y las mejoras" e indicó que "va a hacer una serie de recomendaciones para que en las próximas se tengan en cuenta y si no se tienen en cuenta pues tomar nota".

La misión, en la que participaron más de 50 personas y que estuvo durante 15 días en el país, "hizo un informe reconociendo las cosas como son", añadió.

Según el jefe de la diplomacia europea, desde el punto de vista técnico las elecciones en Venezuela funcionaron mejor que en años anteriores.

"Hay que llamar las cosas por su nombre y decir la verdad, han sido mejor organizadas y con un consejo electoral más neutral", señaló.

No obstante, "la misión también señaló todas las carencias del sistema político y electoral venezolano, que no han gustado nada al señor (Nicolás) Maduro", presidente del país.

Borrell indicó que la misión, que ha acabado su informe posterior a la votación, "no ha acabado todavía" y que la directora, la portuguesa Isabel Santos, tiene previsto asistir al Consejo de ministros europeos de Exteriores del próximo lunes para hablar del tema y volver a Venezuela para presentar el informe final.

Por otra parte, Borrell rehusó pronunciarse sobre la salida anticipada de la misión por la no renovación de los visados de sus miembros.

"Hasta que la presidenta de la misión no haya vuelto a Venezuela y no haya hecho público su informe final yo me abstendré de valorar nada. Es a ella a la que le corresponde hacerlo", dijo.

"Habría sido mejor que les renovaran los visados, pero no lo hicieron. Teníamos ya bastante información, vamos a esperar a conocer el informe final que se va a presentar en Venezuela. De momento tengo una cierta obligación de reserva", señaló.