Boye afirma que Puigdemont regresará a España "mucho antes de lo que la gente piensa"

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha afirmado que tanto él como los eurodiputados Clara Ponsatí y Toni Comín regresarán a España "mucho antes de lo que la gente piensa".

En una entrevista publicada en el diario 'El Punt Avui' este domingo y recogida por Europa Press, ha asegurado que el regreso los tres, en el extranjero desde 2017, se producirá "más pronto que tarde".

Ha responsabilizado al sistema judicial español y al juez del TS Pablo Llarena de no aceptar la cooperación jurídica internacional y de proponer sentencias que ve reiterativas: "No están aceptando que la última interpretación del derecho no la tienen ellos, sino Luxemburgo", ha dicho en referencia al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).