Bravo (Cs) defiende que el nuevo Comité Permanente sale "unido" y dice que fue "difícil" consensuar con Toni Cantó

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Ciudadanos, Marina Bravo, ha defendido que la nueva Ejecutiva Permanente sale "reforzada y unida" tras la reunión de este lunes y ha señalado que fue "difícil" plantear una propuesta al coordinador de Cs en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, con la que se le "pudiera integrar" en la formación.

"La propuesta que hemos planteado en esta Ejecutiva para el núcleo permanente de la misma se había consensuado con gran parte del conjunto de la Ejecutiva. Pretendía ser una propuesta de consenso. Con Toni Cantó en particular, pues no había podido consensuarse porque no nos cogía el teléfono", ha explicado Bravo en una entrevista en Capital Radio, recogida por Europa Press.

Bravo ha detallado que la líder del partido, Inés Arrimadas, sí pudo "hablar unos minutos" con Cantó, que le aseguró que "todo lo que tenía que decir" lo diría en la reunión de la Ejecutiva. "Resultaba muy difícil poder hacer una propuesta en la que se le pudiera integrar", ha señalado. El portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas y coordinador autonómico del partido en esa comunidad, Toni Cantó, anunció este lunes que deja sus cargos en el partido, renuncia a su acta de diputado y deja la política.

Por otra parte, la dirigente de Cs ha destacado que en la reunión han abordado los "errores" en los últimos días y han lamentado que "no supieron explicar suficientemente bien las dificultades" de los gobiernos en la Región de Murcia, con "casos de corrupción" con los que pretendía el PP que fueran "cómplices".

"Tenemos que estar unidos y la propuesta que se ha hecho en esta nueva Permanente nos va a permitir afrontar los próximos tiempos que vienen por delante", ha defendido Bravo.

PRIMARIAS EN MADRID

Sobre la marcha de cargos de Ciudadanos al Partido Popular, Bravo ha enfatizado en que hay "muchas más personas comprometidas" con el proyecto de Inés Arrimadas que los que "ceden a las presiones". Así, ha señalado que "seguramente" en los "próximos días, semanas y horas" habrá más "movimientos" por parte del PP.

"Esta OPA del PP está produciendo el efecto contrario, el efecto de agrupación y de resistencia, un pegamento de nuestra militancia en la que todos ven estas malas practicas. Vamos a resistir y vencer", ha asegurado.

Preguntada sobre si Ignacio Aguado repetirá como candidato para las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, Bravo ha confirmado que el exvicepresidente madrileño se presentará a las primarias y serán "los afiliados los que digan si sale reforzado".