El 50 % de británicos apoya un nuevo referéndum sobre el "brexit"

Un sondeo difundido hoy en el Reino Unido revela que la mitad de los británicos está a favor de celebrar un nuevo referéndum sobre el "brexit" con tres opciones de voto: salir de la UE con el acuerdo pactado por el Gobierno, hacerlo sin acuerdo y no salir de la UE.

El 40% de los encuestados lo rechazó, mientras que el 10 % restante contestó que "no sabía" en esta encuesta realizada por Sky Data para el canal Sky News entre una muestra representativa de 1.466 adultos por internet entre los días 20 y 23 de julio.

Preguntados sobre su preferencia entre esas tres opciones, un 48 % prefirió no dejar la Unión Europea (UE), un 27 % optaría por abandonar el bloque comunitario sin acuerdo, un 13 % apoyaría el pacto logrado por el Gobierno, un 8 % no votaría y un 3 % no sabe qué haría.

Entre las personas que votaron a favor del "brexit" en el referéndum del 23 de junio de 2016, el 51% preferiría que no hubiera acuerdo antes que aceptar el acuerdo pactado con Bruselas por el Ejecutivo.

Entre los votantes conservadores, un 44% preferiría un no acuerdo al acuerdo gubernamental, según la encuesta.

Un 78 % de los encuestados opina que el Gobierno conservador de la primera ministra, Theresa May, no lleva bien la negociación del "brexit" (23 puntos porcentuales más que en otro sondeo del pasado marz), y un 10 % piensa lo contrario (un descenso de 13 puntos).

Un 74 % está descontento con la labor de May al frente del Gobierno (catorce puntos más), comparado con un 24 % que cree que está haciendo un buen trabajo (17 puntos menos).

Un 65 % de los entrevistados cree que el Gobierno obtendrá un mal acuerdo para el Reino Unido de su negociación con los Veintisiete, mientras que un 14 % considera que será positivo.

Un 52 % opina que la marcha de la UE será mala para la economía, frente al 35 % que cree que será beneficiosa; un 51 % considera que afectará negativamente al país en su conjunto, frente al 40 % que opina lo contrario.

Esta encuesta va en la línea de otras divulgadas en las últimas semanas, que parecen indicar que crece el apoyo popular a una nueva consulta sobre los términos de la salida de la UE, al tiempo que baja el respaldo a la primera ministra.

En todas las ocasiones, el Gobierno de May señala que no se celebrará un segundo referéndum "en ninguna circunstancia".