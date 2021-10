Buenas sensaciones en el PSPV tras lograr un acuerdo que prima la población en el nuevo modelo de financiación

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

El PSPV sale con buenas sensaciones de las comisiones que han negociado la ponencia del 40 Congreso del PSOE al incluir su propuesta de abolición de la prostitución, evitar que se descarte el trasvase Tajo-Segura y acordar un texto que prima la población en la postura socialista frente al nuevo modelo de financiación autonómica.

De hecho, el texto que han consensuado entre todas las federaciones plantea aprobar un "sistema de financiación basado en la ciudadanía y que tenga en cuenta el coste real de la prestación de servicios".

Según han explicado fuentes socialistas, no se ha votado ninguna de las enmiendas presentadas. No obstante, los valencianos han mostrado su optimismo porque consideran que han influido en la redacción final. En este sentido, han incidido en que el nuevo modelo deberá responder a los criterios de suficiencia, de solidaridad interterritorial y equidad.

"Las comunidades autónomas necesitan fondos suficientes para acometer las inversiones necesarias de política regional como palanca para la recuperación", reza el texto, que también destaca que hay territorios "condenados a una situación de infrafinanciación que les obliga a destinar un porcentaje muy elevado de sus recursos a los servicios fundamentales, quedándose sin margen para implementar políticas de desarrollo regional que puedan ser palanca de recuperación".

Otro de los puntos que remarca la delegación valenciana es que la redacción final del texto incluye una coletilla respecto al nuevo modelo: que se debe "alcanzar a la mayor brevedad posible un acuerdo político" para cambiarlo.

Dos conceptos que han defendido los socialistas valencianos, no obstante, no aparecen en la redacción final. Ni la deuda histórica ni la población ajustada para el modelo de financiación no están explícitamente en el texto, aunque consideran que sí se reflejan implícitamente en el texto.

TRASVASE Y ABOLICIÓN

Por otra parte, los socialistas valencianos han forzado que se rechace una propuesta de Castilla-la Mancha que pedía derogar el trasvase Tajo-Segura. Esta infraestructura no consta explícitamente en el texto final, pero sí se hace referencia a que se mantengan los recursos actuales.

Otro de los acuerdos que permite a la delegación valenciana sacar pecho es la inclusión de su propuesta sobre la abolición de la prostitución. De hecho, el PSOE se va a comprometer en la ponencia marco de su 40º Congreso a hacer "el esfuerzo" de impulsar este legislatura una ley abolicionista de la prostitución que incluya medidas concretas de sanción a los clientes.