C-LM afirma que más que plantear otras medidas en Semana Santa hay que asegurar que las ya tomadas se cumplen

ALBACETE, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado este miércoles que más que plantear ahora otras medidas restrictivas de cara a Semana Santa, hay que asegurarse de que las que ya se han tomado se cumplen.

Durante su intervención en la inauguración del Centro de Recepción de Turistas de Munera, García-Page ha definido el momento actual que atraviesa el país debido al coronavirus como de "transición" porque se empieza a ver la luz del túnel con las vacunas.

"No podemos rebajar la guardia para quedarnos dentro del túnel", ha indicado, para agregar que "si hay algo peor que estar dentro del túnel es estar viendo la luz y empeñarnos en quedarnos atrancados".

Por ello ha dicho que sean "buenas o malas" las decisiones que tome el Consejo Interterritorial de Salud, será "mucho mejor" tomarlas "entre todos" y que haya "una sola" para todo el país para que la gente "no se mareé".

Del mismo modo, ha señalado que el debate que se debe plantear ahora, más que tomar otras medidas, es asegurarse de que las medidas que se han tomado se cumplan. "Me consta que el Ministerio del Interior va a hacer un esfuerzo extraordinario".

"No puede ser que el esfuerzo del 99 por ciento se malogre por el incumplimiento de una inmensa minoría, tanto si es española como si es francesa", ha argumentado.

Bajo su punto de vista, España tiene que intentar ser "consecuente con las medidas" si quiere tener un verano "medio normal". "Y esto no va tanto para Castilla-La Mancha como para las zonas de playa de Levante, Baleares y Canarias", ha añadido.

"Para que circule la economía hoy es importante que no circule el virus y el que no lo quiera ver, simple y llanamente, no está en le dosis de responsabilidad que requiere este momento", ha concluido.